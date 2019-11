İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maç sonu düzenlediği basın toplantısında, söyleyecek söz bulamadığını belirterek, "Takım olarak radikal kararlar almak zorunda olduğumuz düşüncesindeyim. 3 haftadır Kayseri´deyim. Malum ben geldiğimizde hiç galibiyeti olmayan bir takımın yaşadığı kaos, problemler, entrikalar her türlü sıkıntı yaşandığı bir ortam gösterildi. İşlerin düzeltilmesi konusunda biz elimizden geldiği kadarıyla fedakarlık yapmak, takım için mücadeleye devam etmek istesek de bazı arkadaşlarımız şu an itibarıyla Futbol Federasyonu'na zaten alacaklarına karşılık sözleşmelerinin fesih edilmesi için başvurmuş. Bazıları da performansları yeterli olmadığı için bazı sıkıntıları yaşamış durumdayız. Yönetim kuruluna bazı tekliflerde bulunacağım. Kadro dışı kalmaları konusunu ileteceğim. Kayserispor formasını giymek isteyen bu onurlu mücadeleyi vermek isteyenlerle yolumuza devam edeceğiz. Daha sorunlu takımlarla karşılaştık ve inanan oyuncularla başarıyı yakaladık" dedi.

BÜLENT UYGUN: BU KADAR RUHSUZLUK OLMAZ

Uygun, Sivasspor'u tebrik ettiğini söyleyerek, "Güzel kadrosuyla hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Biz 7 sakat ve bazı inanmayanlarla bu kadar performans sergiledik. Şapkayı önümüze koyup düşüneceğiz. Hak eden hak ettiğini alacak. Bir an önce karar almakta fayda var. Devre arasına kadar bekleme düşüncem vardı. Bu kadar ruhsuzluk olmaz. Oynamak istemeyen çıkar gider. Ben 52 yaşındayım, onlardan daha çok ruhumu ortaya koyar oynarım" diye konuştu.

ÇALIMBAY: TEK DÜŞÜNCEMİZ KAYSERİSPOR'DU

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Kayserispor maçı öncesi takım olarak güzel bir konum yakaladıklarına işaret ederek şöyle konuştu: "Önemli olan bunu iyi bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyordu. Kayseri'nin bulunduğu konum nedeniyle zor maç olacağını biliyorduk. Bundan 2 hafta önce Fenerbahçe'yi yenen bir takımdı. Oynadığımız en zor maçlardan biri diye baktık. Milli maç arasında konuştuğumuz tek şey Kayserispor maçıydı. Maçın başından sonuna kadar mücadeleden kopmadan oyun oynamamız gerekiyordu. Maça 90 dakika hükmeden takım bizdik. Oyuncularım 90 dakika disiplinden kopmadı. Çok pozisyona girdik. Şimdiye kadar oynadığımız hiçbir maçta bu kadar net pozisyona girmemiştik. Yediğimiz gol bize şok etkisi yarattı. Defans arkadaşlarımızla çalıştığımız bir pozisyondan gol yedik. Devre arasını konuşmalarımız yaptık ve ikinci golü bulduk. Sonra rakibimiz kalemizde gol ararken pozisyonlar bulup, skoru bulduk. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Oyuncularımız taraftarlarımızı gördüğünde 'bu taraftar için mücadele edelim' diye konuştular. Takımımı tebrik ederim."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

