Kayseri Süper Amatör Küme Hacılar Erciyesspor-Esen Makine Belsin: 3-2

Kayser Süper Amatör Küme’de 10. Haftaya 21 puan ile 2. Sırada giren Esen Makine Belsinspor, son haftaların formsuz takımı Hacılar Erciyesspor’a 32 mağlup olarak ağır bir yara aldı.

Stat: Organize Sanayi Bölge Stadı

Hakemler: Hüseyin Keğin xxx, Ahmet İnci xxx, Harun Soyeşik xxx

Hacılar Erciyesspor : Barış Aksu xx, Batuhan Murat Çobanoğlu xxx, Ebubekir Beydilli xxx, Mehmet Gençoğlu xxx, Burak Türkmen xx (Dk.89 Ahmet Dalcı x) Hasan Oyarkılıçgil xx, Kasım Alıcı xxx ( Dk. 75 Yusuf Karaboğa xx) Samet Kaan Karaca xx, Murat Mağara xxxx, Süleyman Yasa xx

Esen Makine Belsinspor: Ali Özkan x, Vedat Daşçı xx,Furkan Hançer xx, Tarık Türker Mutlu x, Mehmet Ali İmrenxx, Gökhan Boyraz xx (Dk. 60 Aydemir Yavuz x) Mücahit Baykaldı xx, Harun Çetin x, Mehmet Akpınar xx (Dk.75 Tolga Cansu x) Hasan Yazgan xx, Turgut Yetük x ( Dk. 46 Mehmet Yaman xx)

Goller: Dk. 2 Süleyman Yasa, Dk.57 ve 62 Murat Mağara ( Hacılar Erciyes Gençlik ), Dk. 59 Mehmet Yaman, Dk. 64 Mehmet Akpınar ( Esen Makina Belsinspor)

Kırmızı Kart: Dk. 87 Süleyman Yasa (Hacılar Erciyes Gençlik )

KAYSERİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:26

YATSI 18:47

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