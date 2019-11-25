Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu Gültepespor-Yeşilhisar Belediyespor: 4-2

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda oynanan 10. Hafta maçında zayıf rakibi Yeşilhisar Belediyespor’u 42 ile geçen Gültepespor, puanın 21’e çıkartarak averaj ile ikinci sıradaki yerini korumuş oldu.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Kemal Hattatioğlu xx, Muhammet Ülker xx, Abdulkadir Keğin x

Gültepespor: Metin Sarı xxx, Hüseyin Saltık xx, İsrafil Vural xxx, Atakan Umar xxx, Niyazi Türkan xxx, Emre Altınalana xxx, Ünal Narinç xx ( Dk. 75 Can Özdemir x ), Şahin Boz xxx, Ömer Mete xxx, Kubilay Babacan xxx, Alihan Soyak xxx

Yeşilhisar Belediyespor: Safa Karasu x, Abdulbaki Karamanoğulları xx, Şükrü Karadağ x, Yasin Saçu xx, Ahmet Özer x, Recep Kaçar x, Ekrem Karaepaç x, Fatih Deker xx, Yakup Erdoğan x, Onur Tolaş xx, Mehmet Kök xx

Goller: Alihan Soyak Dk. 15 , Kubilay Babacan Dk. 20 , Ömer Mete Dk. 27 , Şahin Boz Dk. 72 ( Gültepespor ) , Yasin Saçu Dk. 45 , Abdulbaki Karamanoğulları Dk. 80 ( Yeşilhisar Belediyespor )

KAYSERİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:26

YATSI 18:47

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