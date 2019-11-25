Kayseri U-16 Futbol Ligi A Grubu Argıncık Esnafspor -Anadolu Yıldızları :2-5

Kayseri U16 Futbol Ligi A Grubu’nda PlayOff yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligin alt sıralarında yer alan Argıncık Esnafspor’u 52 mağlup ederek haftayı üç puan ile kapattı.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Kadir Çelikbaş xx, Mustafa Kadıoğlu xx, Muhammed Can Hanedar xx

Argıncık Esnafspor: Buğra Aşık x, Süleyman Solak x, Adem Yılmaz x, Emre Terler xx, Onur Kaan Ünal xx, Ali Balkan x ( Dk. 61 Burak Mutlu x ), Atakan Tokat xx, Semih Üzel x ( Dk. 61 Taner Tak x ), Eren Erdal Tarcan x, Burak Akkoyun x ( Dk. 70 Burak Keleş x ), Ramazan Ozon xx

Anadolu Yıldızları: Mustafa Karaimam xxx, Furkan Kılıç xxx, Tehir Koç xxx, Mertcan Kılıç xxx, Muhammed Kaya xxx, Mehmet Gül xx ( Dk. 75 Burak Efe x ), Mesut Göçe xxx ( Dk. 70 Abdullah Özbek x), Yusuf Korkut xxx, Emre Şahin xxx, Seyit Okcun xx( Dk. 70 Abdulkadir Osun ), Mehmet Taş xx ( Dk. 45 Murathan Şimşek x )

Goller: Onur Kaan Ünal Dk. 15 , Emre Terler Dk. 43 ( Argıncık Esnafspor ) , Emre Şahin Dk. 1, 5, 20, 53 ve 70 ( Anadolu Yıldızları)

KAYSERİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:26

YATSI 18:47

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