1.Amatör Küme B Grubunda büyük heyecan Şampiyonluk yarışı kızıştı

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda 10.hafta nefesleri kesti. Kritik maçların oynandığı B Grubunda zirve yarışı iyiden iyiye kızıştı. Şampiyonluk mücadelesi veren ve 22’şer puanla ilk iki sırada yer alan Kayserigücü ve Gültepespor haftayı galibiyetle kapattı. İki takımı takip eden Sanayi Esnafspor, rakibi Tomarza Belediyespor 10mağlup ederek zirveye ortak oldu.

İşte 10.haftanın sonuçları şu şekilde;

Kayserigücü FK 10 Kayseri OSB Atletikspor

Gültepespor 42 Yeşilhisar Belediyespor

Sanayi Esnafspor 10 Tomarza Belediyespor

Makfitspor 32 Kafkasspor

Akkışla Gençlikspor 21 Palasspor

KAYSERİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:26

YATSI 18:47

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