Kayseri Süper Amatör Küme 10.hafta geride kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme’de hafta sonu 10.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Lider Develispor evinde oynadığı maçta Kayseri Sağlıkspor2u hükmen 30 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, zirve takibi veren Kayseri Gençlerbirliği, Esen Makine Belsinspor ve Kayseri Yolspor haftayı puan kaybı ile tamamladılar.
İşte 10.haftanın sonuçları;
Develispor 30 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)
Trend Gayrimenkulspor 51 Kayseri Demirspor
Kocasinan Ülküspor 61 Buğdaylıspor
Kayseri Şekerspor 00 Kayseri Gençlerbirliği
Hacılar Erciyesspor 32 Esen Makina Belsinspor
Kayseri Yolspor 22 Talas Anayurtspor
Özvatan Gençlikspor 12 Kocasinan Şimşekspor
KAYSERİ
25 Kasım 2019 Pazartesi
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