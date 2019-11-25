Kayseri Süper Amatör Küme 10.hafta geride kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme’de hafta sonu 10.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Lider Develispor evinde oynadığı maçta Kayseri Sağlıkspor2u hükmen 30 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, zirve takibi veren Kayseri Gençlerbirliği, Esen Makine Belsinspor ve Kayseri Yolspor haftayı puan kaybı ile tamamladılar.

İşte 10.haftanın sonuçları;

Develispor 30 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)

Trend Gayrimenkulspor 51 Kayseri Demirspor

Kocasinan Ülküspor 61 Buğdaylıspor

Kayseri Şekerspor 00 Kayseri Gençlerbirliği

Hacılar Erciyesspor 32 Esen Makina Belsinspor

Kayseri Yolspor 22 Talas Anayurtspor

Özvatan Gençlikspor 12 Kocasinan Şimşekspor

KAYSERİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:26

YATSI 18:47

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