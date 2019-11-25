Melikgazi Belediyespor namağlup devam ediyor

Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı deplasmanda oynadığı maçta Kılıç Silifke İdmanyurdu 30 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.

Türkiye Voleybol 2.Lig 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor, yoluna kayıpsız devam ediyor. Hafta sonu deplasmanda oynadığı maçta Kılıç Silifke İdmanyurdu karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Melikgazi Belediyespor rakibine set vermedi. İlk seti 2826, ikinci seti 2510 ve üçüncü seti 2517 kazanan Melikgazi Belediyespor 6’da 6 yaptı. 17 puanla zirvede yer alan Melikgazi Belediyespor maç sonrası büyük sevinç yaşadı.

Melikgazi Belediyespor ligin 7.haftasını maç yapmadan BAY olarak geçecek ve dinlenme fırsatı bulmuş olacak.

KAYSERİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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