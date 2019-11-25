Kadınlar 2.Lig 6.Hafta Kayseri Gençlerbirliği: 6 - Nusaybin Gençlik Spor: 0

Kayseri Gençlerbirliği, ligin 6.haftasında evinde oynadığı maçta Nusaybin Gençlik Spor’u 60’lık sonuçla mağlup etti.

Kadınlar 2.Liginde zirve mücadelesi veren Kayseri Gençlerbirliği yoluna namağlup devam ediyor. Hafta sonu Erkilet Stadında oynadığı maçta orta sıralarda yer alan rakibi Nusaybin Gençlik Spor’u her iki yarıda attığı goller ile 60 gibi farklı sonuçla mağlup eden Kırmızı Siyahlılar ikinci sıradaki yerini koruyor.

Nusaybin Gençlik Spor karşısında Kayseri Gençlerbirliği’nin gollerini Ayşegül Elif Hemit (2), Mine Okaytu (2), İrem Barut ve Saniye Aslano kaydetti.

Ligde geride kalan 6.hafta sonunda 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kayseri Gençlerbirliği 16 puan topladı. 6.hafta sonunda rakip filelere 21 gol atan Kırmızı Siyahlılar kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Kayseri Gençlerbirliği, ligin 7.haftasını puansız BAY olarak geçecek.

KAYSERİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:26

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.