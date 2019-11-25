Ülkücü Ocakları Cami Temizliği ve Fidan Dikimi Yaptı

Develi Ülkü Olacakları İlçe Başkanı Murat Doğu ve teşkilat mensupları Mustafa Asım Köksal Mahallesinde bulunan Yeni Camiinde, temizlik yaptıktan sonra cami bahçesine fidan dikimi taptı.

Ülkü Ocakları Develi İlçe Başkanı Murat Doğu, "Develi Ülkü Ocakları olarak Mustafa Asım Köksal mahallemizdeki Yeni Camimize 60 adet ağaç dikimi gerçekleştirdik akabinde teşkilatımızla camimizi temizledik. Hem teşkilatımızdaki kardeşlerimizi ibadet alışkanlığı kazanmaları hem Allah'ın evi olan kutsal mabedimiz camilerimizin önemini anlayıp temiz tutma alışkanlığı kazandırmak için her hafta bir bir cami temizliği çalışması başlattık. Her Perşembe ilçemizdeki bir camimize hem ağaç dikeceğiz hem temizliğini yapacağız, ağaç dikmek sadakayı cariyedir. "dedi.

KAYSERİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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