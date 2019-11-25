Öğretmenler Günü‘ne özel satranç turnuvası

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KAYSERmall Outlet ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği’nin 2324 Kasım tarihlerinde düzenlediği satranç turnuvası ilgi gördü.

Öğretmenler Günü’nde satrançta kozlarını paylaştılar. KAYSERmall Outlet ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü. 2324 Kasım tarihlerinde saat 10:30’da başlayan turnuvada sporcular toplamda 6 tur oynadı. 3 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile gerçekleşen turnuvada dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler ve madalya takdim edildi.

Kayseri’nin sevilen outlet alışveriş merkezinde, bu tarz etkinliklerin süreceği bildirildi.

KAYSERİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:26

YATSI 18:47

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