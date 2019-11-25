Kocasinan Belediyesi’nden Vergi Mesaisi

Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergi Ödemelerinin 2 Aralık Pazartesi günü sona erecek olmasından dolayı vatandaşların vergi ödemelerini rahatlıkla yapabilmesi için çalışma saatlerinde düzenleme yaptı.

Vergi ödemelerinde her türlü ödeme kolaylığı sunan Kocasinan Belediyesi Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini ödemek isteyen mükellefler için hafta içi 2526272829 Kasım Cuma Günü, hafta sonu ise 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü saat 09:00 ile 16:00 saatleri arası veznelerin açık olacağı duyuruldu.

Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımıza ebelediye uygulamaları, internetten ödeme, posta çeki ile kredi kartına taksit ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. İnternet vasıtasıyla vergi ödemeleri hem belediye hem de vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. Ödenen vergileri daha iyi kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yatırılan her kuruş Kocasinan’ın, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunmaktadır. Bu sebeple unutmayalım ki; vergiler geleceğimizin teminatını oluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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