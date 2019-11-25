Öğrenciler ara tatilde keyifli anlar yaşadı

20192020 Eğitim Öğretim Yılı Kasım ayı ara tatil döneminde minik öğrenciler keyifli etkinliklerle ağırlandı.

Farklı etkinlikleriyle Kayserililerin uğrak noktası KAYSERmall, ara tatil etkinlikleriyle de çocuklara neşeli bir tatil yaşattı. AVM, 20192020 Eğitim Öğretim Yılı Kasım ayı ara tatil döneminde minik misafirleri için renkli ve eğlenceli anlar yaşattı.18 Kasım tarihinde başlayan etkinlikler kapsamında Sihirbaz ve Ateşbaz gösterileri, Balon ve Bisiklet Showları, Wantrolog kukla gösterisi ile çocuklar ara tatil döneminde eğlenceye doydular.

KAYSERİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:26

YATSI 18:47

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