Furya Derneği, otizmli çocuklar için yürüdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Furya Derneği, otizmli çocuklar için yürüdü

İHA

Kayseri'de 2 yıldır gönüllü yardımlaşma derneği olarak faaliyet gösteren Furya Derneği, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü dolayısıyla 'Engelsiz Farkındalık Yürüyüşü' düzenledi.

Furya Derneği, otizmli çocuklar için yürüdü

Kayseri’de 2 yıldır gönüllü yardımlaşma derneği olarak faaliyet gösteren Furya Derneği, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü dolayısıyla ‘Engelsiz Farkındalık Yürüyüşü’ düzenledi.

Furya Derneği üyeleri, yaklaşan Otizmli Çocuklar Günü dolayısıyla, otizme dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Sivas caddesi üzerinde toplanan dernek üyeleri, 'Sevgiye engel yok', 'Sadece farklıyız' yazılı broşürler ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Burada bir konuşma yapan Furya Derneği Basın Sözcüsü Ozan Can Çimen, "Bugün yaklaşık 2 yıldır Kayseri’de ve Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri yürüttüğümüz Furya Derneği olarak “Engelsiz Farkındalık Yürüyüşü” adıyla gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Amacımız yaklaşmakta olan 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü kapsamında şehrimizde ve sesimizi duyurabildiğimiz her yerde yaşamımızdaki engellere ve bunların ancak sevgiyle aşılabileceğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturabilmek. Biz Furyalılar olarak ‘engel ve engelli’ kavramlarına inanmıyor, asıl engelin kalplerimizde ve düşüncelerimizde olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki hiçbirimiz sağlığını parayla satın almadı, şu an sahip olduğumuz yeteneklerimiz, özgürlüklerimiz hiçbirimize garanti edilmedi ve şu an engelli olarak tanımladığımız kimse bunu kendisi istemedi ve seçmedi. Bu düşüncelerle çıktığımız yolda fiziksel veya zihinsel herhangi bir ‘özel’ duruma sahip tüm bireyler ve özellikle çocuklar bizim için çok önemli ve hassas bir çalışma alanı haline geldi. Bizler iki yıldır düzenlediğimiz çalışmalarla ulaşabildiğimiz ve dokunabildiğimiz tüm ‘özel’ bireylerin toplum içerisinde kendini rahat hissedebilmesi, yaşadığı zorlukların mümkün olduğunca azaltılması, maddi ve fiziksel zorlukların yanında duygusal ve manevi anlamda da aslında bizlerden farklı olmadıklarını hissetmeleri, yine engelsiz bireylerin de bu anlamda daha duyarlı ve hassas olmaları amacıyla birçok etkinlik gerçekleştirdik ve devam ediyoruz. Bugün de gönüllülerimiz ve katılım sağlayan vatandaşlarımız ile birlikte şehir merkezinde bir yürüyüş düzenledik ve özel vatandaşlarımıza yaşattığımız engellere dikkat çekmeyi amaçladık. Hepimiz toplum içerisinde bir diğerimize karşı sorumluluklar taşıyarak yaşıyoruz. Bazı durumlarda ise birbirimize her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyabiliyoruz. Bugün gözümüzü kapattığımızda iki adım dahi ilerleyemez, konuşmadan kendimizi ifade edemez ya da çevremizdeki sesleri duymadan kimseyle iletişime geçemezken; hayatlarında bu sıkıntıları yaşayan tüm insanların bize ihtiyacı olduğunu biliyor, onlara karşı bazı görevlerimiz olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Çimen, "Temelinde empati duygusunu taşıyan bu anlayışımızı ne kadar çok kişiyle paylaşabilir, ne kadar çok kalbe dokunabiliriz diye düşünerek gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda başta şehir halkımız olmak üzere vatandaşlarımızdan gördüğümüz destek bizi daha da güçlendiriyor. Böylece tüm hızımız ve varlığımızla etkinliklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda hepimiz ulusal ve yerel basına yansıyan bazı haberlerde, otizmli çocukların diğer çocukların velileri tarafından okulda istenmediği, yuhalandığı, bazı özel eğitim kurumlarında özel çocukların kaba şiddete maruz kaldığı gibi içimizi yaralayan görüntüler izledik. Bu tarz durumların yaşanıyor olması aslında hala toplum olarak sevgi, saygı, yardımlaşma, anlayış ve hoşgörü gibi bazı temel kavramları maalesef benimseyemediğimizi gösteriyor. Bu nedenle bu etkinliğimizde bizlere sadece gönüllülerimizin değil, duyarlı ve sevgi dolu vatandaşlarımızın da destek vermiş olmasının bizim için çok büyük bir anlamı var. Umuyoruz ki bu duyarlılık ve hassasiyet toplumumuzun tüm kesimlerine dalga dalga yayılacak. Bizler inanıyoruz ki karşımıza çıkan engelleri yıktığımız sürece hiçbir şey imkansız değildir, yeter ki birlikte ve birbirimizi düşünerek hareket edebilelim. Bugün göremeyen kardeşlerimize dünyanın en güzel renklerini göstermek, duyamayan kardeşlerimize en güzel şarkıları söylemek, konuşamayan kardeşlerimizin sesi olmak, yürüyemeyen kardeşlerimizle güzel yarınlara koşmak için bir araya geldik. Bize kalbinden gelerek destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bu vesile ile bugün başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bulunduğumuz yere gelmemizde en büyük pay sahibi, tüm sevgili öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Ve yine bu vesile ile tüm Kayseri halkını 9 Aralık günü özel çocuklarımız ile birlikte bu sene üçüncüsünü hazırladığımız ‘Kocaman Yürekli Festival’ isimli gösterimizi izlemeye davet ediyoruz” dedi.

KAYSERİ

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kozaklı Bizz Termal Otel kapılarını gazetecilere açtı
YEREL HABERLER Kozaklı Bizz Termal Otel kapılarını gazetecilere açtı
Kayseri'de silahlı kavga: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de silahlı kavga: 4 yaralı
Başkan Çolakbayrakdar, “Daha Yeşil Bir Kocasinan İnşa Ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, “Daha Yeşil Bir Kocasinan İnşa ...
Melikgazi'de hafta sonu asfalt mesaisi
YEREL HABERLER Melikgazi'de hafta sonu asfalt mesaisi
Öğrenciler ara tatilde keyifli anlar yaşadı
YEREL HABERLER Öğrenciler ara tatilde keyifli anlar yaşadı
Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takıma, Kayseri'den dostluk selamı
YEREL HABERLER Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takıma, Kayseri'den ...
Avukat Nilay Karahan: "Yasalarımızda yapılan değişiklikler kadına yönelik şiddeti azaltmaya yetmiyor"
YEREL HABERLER Avukat Nilay Karahan: "Yasalarımızda yapılan ...
Kocasinan Belediyesi’nden Vergi Mesaisi
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nden Vergi Mesaisi
Başkan Çolakbayrakdar: "Daha yeşil bir Kocasinan inşa ediyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Daha yeşil bir Kocasinan inşa ...
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın: "Gümbür gümbür 4 gün yaşayacağız"
YEREL HABERLER Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın: "Gümbür gümbür ...
İ.M. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Oynanan oyun moralimizi bozdu"
YEREL HABERLER İ.M. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Oynanan oyun ...
Başkan Büyükkılıç, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle görüştü
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’ni ...
Askeri Fabrikalar Hizmet Alımını Yerli Firmalardan Yapacak
YEREL HABERLER Askeri Fabrikalar Hizmet Alımını Yerli Firmalardan ...
Öğretmenler Günü‘ne özel satranç turnuvası
YEREL HABERLER Öğretmenler Günü‘ne özel satranç turnuvası
Özel Sporculardan Özel Ziyaret
YEREL HABERLER Özel Sporculardan Özel Ziyaret
Ülkücü Ocakları Cami Temizliği ve Fidan Dikimi Yaptı
YEREL HABERLER Ülkücü Ocakları Cami Temizliği ve Fidan Dikimi Yaptı
(Özel) Bu ressamın tuvali, kentin boş duvarları Ressam Gürpınar, 4 kilometrelik boş duvarı 80 günde sanat eserine döndürdü
YEREL HABERLER (Özel) Bu ressamın tuvali, kentin boş ...
Kadınlar 2.Lig 6.Hafta Kayseri Gençlerbirliği: 6 - Nusaybin Gençlik Spor: 0
YEREL HABERLER Kadınlar 2.Lig 6.Hafta Kayseri Gençlerbirliği: 6 - ...
Melikgazi Belediyespor namağlup devam ediyor
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor namağlup devam ediyor
Kayseri Süper Amatör Küme 10.hafta geride kaldı
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme 10.hafta geride kaldı
1.Amatör Küme B Grubunda büyük heyecan Şampiyonluk yarışı kızıştı
YEREL HABERLER 1.Amatör Küme B Grubunda büyük heyecan Şampiyonluk ...
Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk; “Takımın gelişim gösterdiğini görmek onur ve gurur verici”
YEREL HABERLER Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim ...
BAL’da beraberlik haftası
YEREL HABERLER BAL’da beraberlik haftası
Kayseri U-16 Futbol Ligi A Grubu Argıncık Esnafspor -Anadolu Yıldızları :2-5
YEREL HABERLER Kayseri U-16 Futbol Ligi A Grubu Argıncık Esnafspor ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X