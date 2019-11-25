Vali 'Bir sıkıntınız olursa beni arayın' dedi, numarasını verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali 'Bir sıkıntınız olursa beni arayın' dedi, numarasını verdi

İHA

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla katıldığı panelde kadınlara cep telefonu numarasını vererek, "Valilik olarak her zaman kapımızı açık tutuyoruz. Bütün toplantılarda cep telefonumu verdim. Sizlere de cep telefonumu veriyorum. Kadınlar olarak toplumda yaşadığınız sıkıntıları direk olarak bana ulaşacağınız telefonu veriyorum" dedi.

Vali 'Bir sıkıntınız olursa beni arayın' dedi, numarasını verdi

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla katıldığı panelde kadınlara cep telefonu numarasını vererek, "Valilik olarak her zaman kapımızı açık tutuyoruz. Bütün toplantılarda cep telefonumu verdim. Sizlere de cep telefonumu veriyorum. Kadınlar olarak toplumda yaşadığınız sıkıntıları direk olarak bana ulaşacağınız telefonu veriyorum" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla panel düzenlendi. Panele, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, kadın derneklerinin başkanları, STK temsilcileri ve kadınlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından panelin açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, “Yıllarca bu işin bir eğitim, kalbi ve aile boyutunun olduğunu savunan bir insanım. Bizler bakanlık olarak yaralı ve hasarlı gönülleri tamir eden, yaralı ve hasarlı gönüllere merhem olan bir bakanlığız. Etrafımızda duyduğumuz veya duymaktan geldiğimiz her iniltiden, her çığlıktan sorumlu olduğumuzu düşünüyoruz. Yükümüz ve sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu ve bu sorumluluğun üstesinden gelmek için var gücümüzle çalışmamız gerektiğini buradan da tekrarlamak istiyorum” dedi.

"Yılın her anında bu şiddetin önlenmesi için üzerimize düşeni yapmak zorundayız"
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, "Biz bunu sadece 25 Kasım’da sınırlı tutmamalıyız. Yılın her anında her zaman bu şiddetin önlenmesi için üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Devletimiz bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri yapıyor, gerektiğinde de yapmaya devam edecek. Bizim bu sorunu önlemememiz için güçlü ailelere ve güçlü topluma ihtiyacımız var. Güçlü ailenin oluşması için anne ve baba olarak bizlere önemli görevler düşüyor. Çocuklarımızın yetiştiği ortam çok önemli. Eğer biz çocuklarımızı sevginin, saygının ve merhametin yoğun yaşandığı bir ortamda yetiştirirsek, onlara bu güzel özellikleri verirsek, onlar bu güzel duygular ile yetişirsek, kendilerine yaşam biçimi edinirlerse yetişen çocuklarımız toplumda herkese karşı sevgiyle, saygıyla ve hoşgörü ile yaklaşacağı için bu sorunu böyle önleriz diye düşünüyorum. Bizler tabi ki millet olarak kadınlarımıza büyük değer veriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1934 yılında kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verdi. Bugün anayasamıza baktığımızda birçok konuda pozitif ayrımcılık olan düzenlemelerde yapıldı. Bunu hayata geçirmemiz lazım. Hayatımızın her aşamasında bu konuda toplumumuzu iyi eğitmemiz lazım diye düşünüyorum. Peygamber Efendimiz bundan 1500 yıl önce ‘Kadınlar erkeklerle beraber bir bütünün yarısıdır’ demiş. Dinimizin bu konuda ne kadar önemli söylemleri ortaya koyduğunu Peygamber Efendimizin bu hadisinden açıkça anlıyoruz. Yeter ki biz bunu hayatımızda uygulayalım. Toplumda bu sorunu o zaman çözeriz. Ayrıca yine Peygamber Efendimiz bir hadiste ‘Sizlerin en hayırlısı eşlerinize karşı en hayırlı olanınızdır.’ Biz birbirimize karşı sevgiyi ve saygıyı hakim kılacak bir ortam oluşturursak, zaten bu sorunu kökünden kazar gideriz. O yüzden çocuklarımızı iyi eğitmeliyiz. Çocuklarımızı ellerinde telefonlar ile bilgisayarlar ile bir köşeye çekilmelerini engellemek zorundayız. Elbette ki çocuklarımız teknolojinin imkanlarından faydalanacak ama zamanının bir kısmını bu işlere ayırıp sevgiyi ve saygıyı öğrenmedikten sonra toplumda bu tür olaylarla karşılaşma ihtimalimiz daha yüksek olacaktır. Bu nedenle çocuklarımıza zaman ayıracağız. Göreceksiniz ki bu çocuklar ilerde büyüdükleri zaman toplumda kendilerine öğretildiği gibi davranacaklar. İşte bu işin çözüm yolu da budur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Vali, numarasını verdi
Vali Şehmus Günaydın, panele katılanlara numarasını vererek, "Sizin düşünceleriniz ve görüşleriniz bizler için önemlidir. Bizler Valilik olarak her zaman kapımızı açık tutuyoruz. Bütün toplantılarda cep telefonumu verdim. Sizlere de cep telefonumu veriyorum. Kadınlar olarak toplumda yaşadığınız sıkıntıları direk olarak bana ulaşacağınız telefonu veriyorum. Çok acil bir toplantıda ve olay yoksa o telefon bende, 24 saat bir sıkıntınız olduğunuz zaman, bir ihtiyacınız olduğu zaman çekinmeden arayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çiğdem'i öldüren sevgilisi: Saçının teline zarar gelmesini istemezdim
YEREL HABERLER Çiğdem'i öldüren sevgilisi: Saçının teline zarar ...
Kayserispor'da 3 kadro dışı İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı" "Hepimiz yanılmışız. Sorun sadece para değilmiş" "Her kim olursa olsun yüreğini koymadığı sürece kadro dışı kalabilir" "Samet hoca bir şey demeden çıkıp gitti"
YEREL HABERLER Kayserispor'da 3 kadro dışı İstikbal Mobilya ...
Turgut Reis mahallesindeki yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
YEREL HABERLER Turgut Reis mahallesindeki yangın itfaiye ekiplerini ...
Ziraat Odalarından Başkan Büyükkılıç'a Teşekkür
YEREL HABERLER Ziraat Odalarından Başkan Büyükkılıç'a Teşekkür
Mustafa Asım Köksal, vefatının 21. yılında anıldı
YEREL HABERLER Mustafa Asım Köksal, vefatının 21. yılında anıldı
Kayserispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
YEREL HABERLER Kayserispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Başkan Büyükkılıç, "Kadına şiddetin her türlüsünü kınıyorum"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, "Kadına şiddetin her türlüsünü ...
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Sezon sonunda başaracağız
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Sezon sonunda ...
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş; "Kayseri Şeker zarar görürse Kayseri çiftçisi zarar görür"
YEREL HABERLER Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş; ...
16 yaşındaki çocuğu öldüren, babasını yaralayan sanığa 27 yıl hapis
YEREL HABERLER 16 yaşındaki çocuğu öldüren, babasını yaralayan ...
Furya Derneği, otizmli çocuklar için yürüdü
YEREL HABERLER Furya Derneği, otizmli çocuklar için yürüdü
Kozaklı Bizz Termal Otel kapılarını gazetecilere açtı
YEREL HABERLER Kozaklı Bizz Termal Otel kapılarını gazetecilere açtı
Kayseri'de silahlı kavga: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de silahlı kavga: 4 yaralı
Başkan Çolakbayrakdar, “Daha Yeşil Bir Kocasinan İnşa Ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, “Daha Yeşil Bir Kocasinan İnşa ...
Melikgazi'de hafta sonu asfalt mesaisi
YEREL HABERLER Melikgazi'de hafta sonu asfalt mesaisi
Öğrenciler ara tatilde keyifli anlar yaşadı
YEREL HABERLER Öğrenciler ara tatilde keyifli anlar yaşadı
Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takıma, Kayseri'den dostluk selamı
YEREL HABERLER Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takıma, Kayseri'den ...
Avukat Nilay Karahan: "Yasalarımızda yapılan değişiklikler kadına yönelik şiddeti azaltmaya yetmiyor"
YEREL HABERLER Avukat Nilay Karahan: "Yasalarımızda yapılan ...
Kocasinan Belediyesi’nden Vergi Mesaisi
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nden Vergi Mesaisi
Başkan Çolakbayrakdar: "Daha yeşil bir Kocasinan inşa ediyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Daha yeşil bir Kocasinan inşa ...
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın: "Gümbür gümbür 4 gün yaşayacağız"
YEREL HABERLER Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın: "Gümbür gümbür ...
İ.M. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Oynanan oyun moralimizi bozdu"
YEREL HABERLER İ.M. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Oynanan oyun ...
Başkan Büyükkılıç, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle görüştü
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’ni ...
Askeri Fabrikalar Hizmet Alımını Yerli Firmalardan Yapacak
YEREL HABERLER Askeri Fabrikalar Hizmet Alımını Yerli Firmalardan ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X