Pedro Hernique Beşiktaş maçında yok

Efsane hatta o devir bitti!

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İstikbal Mobilya Kayserispor Brezilyalı futbolcusu Pedro Hernique sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 13.haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün başladı.

Ligde 7 puanla son sırada yer alan SarıKırmızılılarda sakatların yanı sıra Pedro Hernique’nin cezalı duruma düşmesi teknik heyeti düşündürüyor. Demir Grup Sivasspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Pedro Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Pedro Hernique bu sezon takımın en gol atan ve en çok cezalı duruma düşen ismi oldu. İki maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Pedro bu sezon dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Beşiktaş maçında oynamayarak cezasını tamamlayacak olan Pedro ligin 14.haftasında Kayseri’de oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında forma giyecek.

KAYSERİ 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:58

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