Büyükşehir kışa hazırlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde kar ve buz temizleme çalışmaları için hazırlıklarını sürdürüyor. Kış şartlarında kar ve buz temizleme işi için ihale yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından karbuz temizleme ve nakliyesi işleri için yapılan ihaleye beş firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 634 bin TL olan ihalede dört firma teklif verdi. İhaleye girerek teklif veren firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

İloğlu Enerji: 2 milyon 200 bin TL

Dinçer İnşaat: 2 milyon 771 bin TL

Seykan Mühendislik: 2 milyon 879 bin TL

Orca Lojistik: 2 milyon 987 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

KAYSERİ 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:58

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