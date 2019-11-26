Talas Belediyesi’nden Anne Adaylarına Kurs

Talas Belediyesi tarafından, ilçedeki anne adaylarına doğum öncesi hazırlık kursu düzenlendi. “Bebeğim Benim Her şeyim” sloganıyla gerçekleşen kursta anne adaylarına uzman doktorlar tarafından gebeliğe dair konularda eğitim verildi.

Talas Belediyesi ve Memorial Kayseri Hastanesi’nin işbirliğiyle doğum öncesi hazırlık kursu verildi. Alanında uzman doktorlar tarafından verilen kursta gebelikte beslenme, nefes egzersizleri, doğum anestezisi, gebelik süresi, yeni doğan ve çocuk sağlığı gibi konular yer alıyor. “Bebeğim Benim Her Şeyim” sloganıyla Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitim programına ilçe genelinden 250 anne adayı katıldı.

Doğuma hazırlık kursunun başlangıcında konuşan Talas İlçe Sağlık Grup Başkanı Erdal Yüce, anneliğin kutsal bir görev olduğunun altını çizdi. Anneliğin kutsal olduğu kadar zor bir görev olduğunu da belirten Yüce, “Burada ilk annelik deneyimi yaşayacak sizler için faydalı bir kurs verilmesi sağlanıyor, gebelik dönemiyle ilgili bilgiler verilerek doğuma hazırlanma ve heyecanınızı giderme amacıyla bu kurs düzenlendi. Bu kursun düzenlenmesini sağlayan Talas Belediye Başkanı’mız Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Düzenlenen doğuma hazırlık kursunda gebelik ve beslenme konusunda Diyetisyen Merve Kaplan, doğum anestezisi hakkında Uzman Dr. Melih İbşirlio, gebelik süresi ve bu süreçte yaşanan durumlarla ilgili olarak Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özgüç Altun ve çocuk sağlığı hakkında bilgileri de Dr. Soner Demirel tarafından anne adaylarına eğitim verildi. Teorik bilgilerin yanı sıra kursta, gebelikte nefes egzersiz eğitimi de Yoga Eğitmeni Şule Güneş tarafından verildi.



ANNE ADAYLARINA DOĞUM HEDİYESİ

Eğitimde Talas Belediyesi tarafından bütün katılımcılara bebek bakım seti ve anne sütü artırıcı verildi. Ayrıca etkinliğe katılan anneler arasında yapılan çekilişle beşik, taburcu çekimi, konsept oda süsleme, anne bebek çantası, bebek SPA hizmeti ve bebek cilt bakım seti de hediye edildi.

KAYSERİ 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:58

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