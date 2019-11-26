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ERÜ Hastanelerinde 'Antibiyotik Farkındalık Haftası' Etkinliği Düzenlendi

İHA

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde 'Antibiyotik Farkındalık Haftası' etkinliği düzenlendi.

ERÜ Hastanelerinde 'Antibiyotik Farkındalık Haftası' Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde 'Antibiyotik Farkındalık Haftası' etkinliği düzenlendi.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. ve Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Enfeksiyon Kontrol Kurulu Başkanı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç ve Dr. Öğretim Üyesi Gamze Kalın Ünüvar, İç Hastalıkları AD. Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Murat Sungur, Doç. Dr. Kürşat Gündoğan ile yandal asistanları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Akın ve enfeksiyon kontrol kurulu hemşireleri ile sağlık personelleri katıldı. Antibiyotik Farkındalık Haftası nedeniyle konuşan Doç. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, antibiyotiğe dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların, hastalığın ve ölüm oranlarının artmasına, hastanede geçirilen sürenin uzamasına ve tedavi maliyetlerinde ciddi bir artışa neden olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, “Enfeksiyon hastalıklarında, uygun antimikrobiyal tedavi ile başarının sağlandığı bir alandır. Gerek toplumda, gerekse hastanede kazanılan enfeksiyon hastalıkları uygun olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilememekte ve mortalite ile sonuçlanabilmektedir. Gereksiz veya uygun olmayan antibiyotik kullanımı, dirençli bakterilerin oluşmasına neden olmaktadır. Antibiyotik direnci tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Antibiyotik dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar, hastalığın ve ölüm oranlarının artması ve hastanede geçirilen sürenin uzaması ile sonuçlanmakta ayrıca tedavi maliyetlerinde de artışa neden olmaktadır. Antibiyotik kullanımı, insanlardaki normal bakteriyel floranın değişmesine bu da çoğu kez antibiyotik dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına ve ishal gibi yan etkilerin görülmesine neden olabilmektedir” dedi.
Antibiyotiklerin Akılcı Kullanımı Önemli
Konuşmasında akılcı antibiyotik kullanımının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Ulu Kılıç, “Bakteriler ilk olarak antibiyotikle karşılaşmaya başladıklarından itibaren direnç geliştirmeyi öğrenirler. Direnci birbirilerine bulaştırabilirler. Elde edilen verilerle tüm dünyada antibiyotik dirençli enfeksiyonlardan dolayı gelişen ölümlerin 2050 yılına kadar tüm dünyada 10 milyon kişiyi bulacağı ve bu rakamın kanser, diyabet ve kalp hastalıkları kaynaklı ölümlerin çok daha üzerine çıkarak ilk sıralara yerleşebileceği düşünülmektedir. Maliyet açısından bakıldığında ise dünya genelinde ekonomiye 100 trilyon dolar ek yük getirebileceği gösterilmiştir. Bu nedenle amaç antibiyotikleri gereksiz kullanmaktan kaçınmak olmalıdır. Antibiyotik kullanımını azaltmak direnç oranlarını azaltmak açısından oldukça önemlidir. Dirençli bakterilerin gelişmesinin durdurulması ve antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çare antibiyotiklerin akılcı kullanımıdır” diye konuştu.
Enfeksiyon Kontrol Kurulu hemşireleri tarafından hasta ve hasta yakınlarına antibiyotik farkındalığı hakkında bilgiler verilerek, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

KAYSERİ

26 Kasım 2019 Salı

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