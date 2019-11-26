Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve kalp krizine anında müdahale edilebilmesini sağlayan 'Elektro Şok Cihazı' da denilen Otomatik Eksternal Defibrilatör kullanma eğitimleri Kayseri'de başladı. Alışveriş merkezi, şehir meydanları ve terminaller gibi kalabalık yerlere konulacak cihazlarla kap krizine anında müdahale edilerek insan hayatı kurtarılabilecek.

Halk dilinde 'Elektro Şok Cihazı' olarak bilinen OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) cihazının Eğitici Eğitimine katılan 6 İl Sağlık Müdürlüğü personeli, Kayseri'de 29 İlkyardım Eğitmenini OED eğitimine tabi tuttu. Verilen eğitimlerde, özellikle alışveriş merkezleri, şehir meydanları ve otogarlar gibi insanların yoğun olarak bulunduğu yerlere konulacak cihazın hangi durumlarda ve nasıl kullanılacağı konusunda bilgiler aktarıldı.

Eğitimlerin sonunda ‘OED Eğitmen Belgesi’ almaya hak kazanan eğitimciler, otomatik olarak çalışan ve sesli yönlendirme özelliği bulunan cihaz konusunda vatandaşları da eğitecek. Eğitimi alan vatandaşlar, otomatik ve sesli olarak yönlendiren OED cihazı sayesinde kalbi duran ya da kalp ritmi anormal bir hal alan kişilere müdahale ederek, 112 ekibinin olay yerine gelme süresinde yaşayabilecekleri hayati tehlikelerden koruyabilecek.

Eğitim ve OED kullanımının amacı ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, “Bugün burada Otomatik Eksternal Defibrilatör eğitici eğitimlerinin ilkini gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen OED eğitici eğitimine ilimizden 6 eğitmenimiz katılmış ve arkadaşlarımız bu eğitimden başarı ile çıkarak başkalarını da eğiterek eğitici haline getirmek üzere yetki kazanmışlardı. Şimdi bu sayımızı ilimizde düzenlediğimiz eğitimlerle artırıyoruz. Otomatik Eksternal Defibrilatör kullanımı hakkında ilerleyen dönemde vatandaşlarımıza yönelikte eğitimler düzenleyeceğiz. Bu eğitimleri vermemizin nedeni de budur. OED eğitimin amacı, toplu yaşanılan hava alanı, otogar, tren garları ve alışveriş merkezi gibi yerlere ilerleyen zamanda otomatik olarak kalbe şok veren cihazlar yerleştirilecek. Herhangi bir şekilde bir vatandaşımız, kalple alakalı bir sorunu varsa, ritim bozukluğu meydana gelmiş ise bu cihaz yerleştirilerek otomatik olarak kalp ritmini algılayıp şok gönderecek ve kalbi normal ritmine çevirecek. Bu cihazın amacı budur. Normal vatandaşlarımıza da ilerleyen dönemde bunlar anlatılacak ve yerleştirildikten sonra da ihtiyaç halinde kullanılması gündeme gelecek. Kullanıldığı takdirde bir kişinin hayatının dahi kurtulmasına vesile olursa bu bizim için en büyük bir sevinç vesilesi olacak ve eğitimlerimiz amacına ulaşmış olacaktır. Allah kullanmayı nasip etmesin ama modern çağda kullanılan tıbbi cihazlardan vatandaşlarımızın kullanacağı şekilde olanları belirleyerek onlara yönelik eğitimler düzenlenmek bizlerin görevi” dedi.

KAYSERİ 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:58

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