Kayseri'deki ot yangını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayseri'deki ot yangını

İHA

Kayseri'de devam eden ot yangınıyla ilgili olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; " 7 araç 24 personel ile Engir Gölü Kümeevler mevki sazlık yangınına müdahale edildi" denildi.

Kayseri'deki ot yangını

Kayseri'de devam eden ot yangınıyla ilgili olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; " 7 araç 24 personel ile Engir Gölü Kümeevler mevki sazlık yangınına müdahale edildi" denildi.
Yapılan yazılı açıklamada; "Alanın bataklık ve engebeli olması, sazlığın aşırı kuru ve yön değiştiren şiddetli rüzgarın etkisi ile yangının hızının yüksek olması müdahale çalışmalarını olumsuz etkilemiştir. Otoban trafiği ve dumandan yerleşimlerin etkilenmemesi temel hedefimizi oluşturdu" ifadelerine yer verildi.

KAYSERİ

26 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engir Gölü sazlığında yangın çıktı, kuşlar telef oldu
YEREL HABERLER Engir Gölü sazlığında yangın çıktı, kuşlar telef oldu
Ömer Gülsoy: "Vergi almakta kartal gibi olan devletimiz, vergi iadesi veya ihracat odaklı geri ödemelerde ise yavaş davranıyor" "Devlet ve millet menfaatini kendi menfaatlerimiz üstünde tutarak çalışmalıyız"
YEREL HABERLER Ömer Gülsoy: "Vergi almakta kartal gibi olan ...
"Kültepe - Kaniş - Karum Ören Yeri 4 bin yıl önce dünyanın en büyük şehri" Külltepe - Kaniş - Karum Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Günümüzden 4 bin yıl öncesinde dünyanın en büyük şehri burası ve en az 40 bin dönümlük bir alan" "Eserlerimiz ama depolarda bekliyor. Bunları bir an önce sunmamız gerekiyor" Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Bu değerleri ortaya çıkarıp, buranın tanıtımıyla hem ülkemizin hem de Kayserimizin ekonomisine katkı sağlayacak noktaya getirmek zorundayız" Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Çıkan tabletleri, değerleri muhafaza edeceğimiz ve sergileyeceğimiz önemli bir müze çalışmamız var" TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: "Tarihsel mirasımızın gün ışığına çıkması adına üzerimize ne düşüyorsa holding olarak yapmaya hazırız"
YEREL HABERLER "Kültepe - Kaniş - Karum Ören Yeri 4 bin yıl önce ...
Aile Bakanlığı'ndan çocuklara uzanan el
YEREL HABERLER Aile Bakanlığı'ndan çocuklara uzanan el
Vatandaş, yangından kaçan domuzdan kurtulmak için direklere çıktı Hayvanlar yangından kaçtı, çoban hayvanlarını kurtarmaya çalıştı
YEREL HABERLER Vatandaş, yangından kaçan domuzdan kurtulmak için ...
Bülent Uygun: Formayı kim hak ederse ona vereceğiz
YEREL HABERLER Bülent Uygun: Formayı kim hak ederse ona vereceğiz
Bülent Uygun: "Formanın hakkını vermeyen kim olursa olsun, bu takımda yeri yoktur"
YEREL HABERLER Bülent Uygun: "Formanın hakkını vermeyen kim olursa ...
Kentsel Dönüşümde Yeni Konutların Temeli Atıldı
YEREL HABERLER Kentsel Dönüşümde Yeni Konutların Temeli Atıldı
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: “Kültürel miraslarımıza destek olmayı son derece önemsiyoruz” Kaniş - Karum restorasyonuna Erciyes Anadolu Holding’ten önemli destek
YEREL HABERLER TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: “Kültürel miraslarımıza ...
Kentsel dönüşümde yeni konutların temeli atıldı
YEREL HABERLER Kentsel dönüşümde yeni konutların temeli atıldı
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Zabıta personeli bilgilendiriyor"
YEREL HABERLER Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Zabıta personeli ...
Otizmli Tarık, spor ile hayata tutundu
YEREL HABERLER Otizmli Tarık, spor ile hayata tutundu
Taşınan köyde tek başına hayvancılık yapıyor
YEREL HABERLER Taşınan köyde tek başına hayvancılık yapıyor
Kalp hastaları kalabalık ortamlarda güvenle dolaşabilecek Kalabalık yerlere konulacak olan OED cihazı ile kalp krizi geçiren hastaya müdahale edilebilecek Cihazı kullanma eğitimi alan vatandaşlar, otomatik ve sesle yönlendirme özelliği bulunan cihaz sayesinde hayat kurtarabilecek
YEREL HABERLER Kalp hastaları kalabalık ortamlarda güvenle ...
Eski belediye başkanına 5 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Eski belediye başkanına 5 ay hapis cezası
Parklarda farklı banklar
YEREL HABERLER Parklarda farklı banklar
ERÜ Hastanelerinde 'Antibiyotik Farkındalık Haftası' Etkinliği Düzenlendi
YEREL HABERLER ERÜ Hastanelerinde 'Antibiyotik Farkındalık Haftası' ...
Mimari Taş Oymacılığı Programı Hibe Almaya Hak Kazandı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: “Böyle bir projenin kabul olması bizi çok mutlu etmiştir" İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci: “Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü geçmişi geleceğe taşıma noktasında çok önemli görev ifa ediyor"
YEREL HABERLER Mimari Taş Oymacılığı Programı Hibe Almaya Hak ...
Veteranlar Öğretmenler Günü İçin Raket Salladı
YEREL HABERLER Veteranlar Öğretmenler Günü İçin Raket Salladı
Başkan Çolakbayrakdar, "Atölyemiz sanayi sitesi gibi çalışıyor"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, "Atölyemiz sanayi sitesi gibi ...
Talas İş Güvenliğine Önem Veriyor
YEREL HABERLER Talas İş Güvenliğine Önem Veriyor
Talas Belediyesi’nden Anne Adaylarına Kurs
YEREL HABERLER Talas Belediyesi’nden Anne Adaylarına Kurs
Büyükşehir kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir kışa hazırlanıyor
Maganda kurşunuyla yaralanan çocuğun ailesi failin bulunmasını istiyor Anne İfakat Yılmaz: ”Çocuğumu oradan geçen polisler kurtardı”
YEREL HABERLER Maganda kurşunuyla yaralanan çocuğun ailesi failin ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X