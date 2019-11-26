Kayseri'deki ot yangını

Kayseri'de devam eden ot yangınıyla ilgili olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; " 7 araç 24 personel ile Engir Gölü Kümeevler mevki sazlık yangınına müdahale edildi" denildi.

Yapılan yazılı açıklamada; "Alanın bataklık ve engebeli olması, sazlığın aşırı kuru ve yön değiştiren şiddetli rüzgarın etkisi ile yangının hızının yüksek olması müdahale çalışmalarını olumsuz etkilemiştir. Otoban trafiği ve dumandan yerleşimlerin etkilenmemesi temel hedefimizi oluşturdu" ifadelerine yer verildi.

KAYSERİ 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:58

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