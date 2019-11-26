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Kültepe Kazı Başkanı: Kazılarımız binlerce yıl devam edecek gibi görünüyor

DHA

KAYSERİ'de 71 yıldır kazı çalışmalarının sürdüğü Kayseri Ören Yeri'nde tanıtım sponsorluğunu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF) yönetilen Erciyes Anadolu Holding üstlendi. Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Bölgede yaklaşık 900 tane Asurlu tüccar evi var. Biz sadece şimdiye kadar 75 tanesini bulabildik. Kazılarımız binlerce yıl devam edecek gibi görünüyor" dedi.

KAYSERİ'de 71 yıldır kazı çalışmalarının sürdüğü Kayseri Ören Yeri'nde tanıtım sponsorluğunu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF) yönetilen Erciyes Anadolu Holding üstlendi. Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Bölgede yaklaşık 900 tane Asurlu tüccar evi var. Biz sadece şimdiye kadar 75 tanesini bulabildik. Kazılarımız binlerce yıl devam edecek gibi görünüyor" dedi.
Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe, Kayseri merkeze 24 kilometre uzaklıkta. Hititlerin Anadolu´da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve onu saran Karum´dan oluşan Kültepe Ören Yeri´nde yönetim binalarının, dini yapıların, ev, dükkân ve atölyelerin kalıntıları yer alıyor. Tanıtıp sponsorluğu toplantısına Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, futbolcular Adabeyor, Mensah, Emre Demir katıldı.
VALİ: MÜZE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Vali Günaydın, Türkiye´nin en önemli kazı alanlarından biri olan ve Hititlerin Anadolu´da kurduğu ilk kent olarak bilinen Kültepe Kaniş Karum Höyüğü´nün müze yapılması konusunda çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Günaydın, "Dünyanın ünlü ticaret merkezi Kaniş Karum'da kazı çalışmaları 1948 yılından bu yana sürdürülmektedir. Kültepe´deki kazı ve restorasyon çalışmalarına büyük bir özenle devam edeceğiz. Yapılan bu sponsorlukla inşallah kazı çalışmaları daha hızlı ilerleyecek" diye konuştu.
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding olarak Türkiye´nin kültür ve tarihsel zenginliklerini çok önemsediklerini dolayısıyla bu konuda da ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti. Gülal, "Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş Karum insanlık tarihini aydınlatması açısından çok önemli bir tarihi değerimizi ifade etmektedir" dedi.
'TİCARİ ANLAŞMALARIN YER ALDIĞI BİN 200 TABLET BULDUK'
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise, bölgeyi tanıtarak, "4 bin yıl öncesine Kültepe'de insanların yaşadığı bir bölgedeyiz. Kazı çalışması yapılan odaların bir tanesinde ticari anlaşmaların yer aldığı bin 200 tablet bulduk. Günümüzde bir muhasebe bürosunda ne varsa paraya ait 4 bin yıl öncesine ait her şeyi bulmak burada mümkün" ifadelerini kullandı.
'MÜZELERDE 40 BİNDEN FAZLA ESERİMİZ VAR'
Kulakoğlu, dünyada böyle bir sistem olmadığını belirterek, "Bölgede yaklaşık 900 tane Asurlu tüccar evi var. Biz sadece şimdiye kadar 75 tanesini bulabildik. Kazılarımız binlere yıl devam edecek gibi görünüyor. Müzelerde 40 binden fazla eserimiz var. 20 bin tane tabletimiz var. Bunlardan sadece 500 tanesi sergilenebiliyor. Yapılacak Kültepe Müzesi ile bu eserlerimizi yeniden ortaya çıkarıp sergilemek istiyoruz. Türkiye'de 50 müze açsak bitmez bizim eserimiz. Ancak şu an depolarda bekliyor. Burası iddia ediyorum 4 bin yıl önce dünyanın en eski ve en büyük şehridir. En az 40 bin nüfusun yaşadığını tahmin ediyorum" diye konuştu.

KAYSERİ

26 Kasım 2019 Salı

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