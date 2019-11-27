Sedat Kılınç İnşaat 2. kez Kayseri’ye ödül kazandırdı Sedat Kılınç: “2020 yılında son 10 yılın en büyük çıkışını yakalayacağız” “Önümüzdeki dönem, faiz indirimi ile birlikte konutta arz talebi karşılamayacak”

TürkiyeAzerbaycan kardeşlik ödüllerinde Kayseri’ye ikinci kez iş adamı olarak ödül kazandıran Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, faizler ve konut satışları ile ilgili yaptığı açıklamasında önümüzdeki dönemde son 10 yılın en büyük çıkışını yakalayacaklarını söyleyerek, ” Önümüzdeki dönem, faiz indirimi ile birlikte konutta arz talebi karşılamayacak” dedi.

Organizasyonda birçok alanda ödüller verildiğini fakat ödüllerle beraber daha çok çalışıp Kayseri’ye katma değer sağlayacak projeler yapılması gerektiğini söyleyen Sedat Kılınç, “Türkiye Azerbaycan kardeşlik ödülleri adı altında düzenlenen organizasyonda sanat dünyası, iş dünyası ve siyaset dünyasından birçok tanıdığımız ünlü ismin ödül aldığı bir organizasyondan, bize de şehrimize yılın inşaat markası ödülünü 2. kez kazandırmak nasip oldu. Hem Türk hem de Azeri iş insanları, sanat ve siyaset alanında birçok ödül alanlar oldu ve aslında uluslararası bir organizasyondu bu. Böyle bir organizasyondan ödül almak da bizi hem motive etti hem de gururlandırdı şehrimizin adına böyle bir ödül almak. Üstelik bu ikinci ödülümüz, İnşallah daha çok çalışıp şehrimize bu tarz ödüller, sadece ödüller de değil şehrimize katma değer sağlayacak projelerle istihdama katkı sağlayarak, şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz”dedi.

‘2019’un ilk 2 çeyreği sektör en dibi gördü’

Bu yılın ilk 2 çeyreğinin sektörün en dibi gördüğü zaman olduğunu fakat 2020 yılında hızlı bir yükselişe geçeceklerini söyleyen Kılınç, “2019’un ilk 2 çeyreğinde faizler yüksekti ve geçmişe baktığımızda satışlarda bir düşüş gerçekleşti. Özellikle ipotekli konut satışlarında yüzde 5060’lara yaklaşan çok ciddi bir daralma olmuştu ama 2019’un sonlarına doğru Merkez Bankası’nın aldığı kararlarla yüzde 25’lere ve akabinde bu faiz indirimlerinin devam ederek devlet bankalarımızın elini taşın altına koyarak 0,99 gibi bir oranla konut finansmanına destek vermesi sektörü yeniden hareketlendirdi. 2019’un sonuna doğru sektör tekrar çıkışa geçmeye başladı. Aslında biz olaya şöyle bakıyoruz, 2019’un ilk yarısı sektörün dibi gördüğü zaman diyoruz. En alt seviyede satışın gerçekleştiği ve yatırımların durduğu, birçok anlamda sektörün zarar gördüğü bir dönemden geçtik. Tabi ülke ekonomisine de zarar verdi ve bir çok konut üreticisi ve temsilcileri de zarar gördü ama 2019’un ikinci yarısında tekrar bir çıkış başladı. Biz bunun 2020 yılında devam edeceğini ve özellikle ikinci yarsından sonra sektörde çok ciddi anlamda bir büyüme ivmesi olacak diye düşünüyorum. Son 10 yıla kıyasla 2020 yılında sektör zirveyi görecek diye bir beklentimiz var ve bunu da ikinci yarıda bekliyoruz. Çünkü 2020’nin ilk yarısında faiz indirimleri devam edecek diye düşünüyoruz, Cumhurbaşkanımızın ve ekonomi yöneticilerinin açıklamaları bunu gösteriyor” dedi.

‘2020 yılında arz talebi karşılamayacak’

Faiz indirimlerinin devam etmesinin sektörde satışlara da olumlu yansıyacağını ve arzın talebe yetmeyeceğini söyleyen Kılınç, “Faiz indirimi devam ettiği sürece, 0,79 gibi bir oran telaffuz etmiştim ve önümüzdeki dönemde de bu oranı göreceğiz diye düşünüyorum. Bu oran aslında konut yapımının artacağı ve ihtiyaçların satın almaya döneceği bir dönemin geleceğini işaret ediyor. Bu da şu anda daralan bir sektör var imalatta ciddi anlamda azalma var. Mevcut stoklar kısa bir zaman içerisinde eriyecek ve yeni projeler hızlı bir şekilde satışa dönüşecek. Çünkü 2020 yılında şunu da göreceğiz arz talebi karşılamayacak. Özellikle Anadolu üzerinde yeni yatırımlara bakıldığında bunu görüyoruz. Bu da konu fiyatlarında artışa da vesile olacak. 2020 yılında biz de yatırımlarımızı ona göre hazırlıyoruz ve 2020 yılında sektör büyüyecek diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sedat Kılınç, Para Politikaları Kurulu’nun Aralık’ta yapacağı toplantıdan da faizlerde bir düşüş olacağını düşündüklerini söyleyerek sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Para Politikaları Kurulu’nun ilk toplantısında yine faizde 150200 baz puanlık bir düşüş gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Beklentimiz bu yönde ve faizlerin tek haneye düşmesi lazım. Hala Merkez bankası politika faizi yüzde 14 seviyelerinde ve bunun düşmesi lazım. Ülke ekonomisinin de büyüyebilmesi ve yatırımların olması için buna ihtiyacı var. Aralık ayında düzenlenen toplantıdan sonra da faizlerin düşeceğine inanıyoruz. Merkez Bankasından beklentimiz de faizlerin yüzde 9’lara kadar düşürmesi. Ekonominin büyümesi için bu şart. Geçen yıla göre düşüş yaşandı tabi birçok alanda da faizler düştü ama hala Avrupa’da faizde birinci sıradayız. Dünyada ise ilk 3’teyiz. Sınırların ortadan kalktığı ve ciddi rekabetlerin oluştuğu bu ortamda, bu faizlerle dünyayla yarışmamız çok zor. Bu yüzden faizlerin düşmesi lazım ki rekabet edebilecek güce ulaşabilelim. Ekonomiyi yönetenlerden isteğimiz de bu yönde.”

KAYSERİ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

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