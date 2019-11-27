1.Amatör Küme A Grubunda ikinci yarı heyecanı

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda lige verilen 1 haftalık ara tamamlandı ve heyecan hafta sonu kaldığı yerden devam edecek.

Medet Avşar Birinci Amatör Küme'de 20192020 futbol sezonu ikinci yarısı hafta sonu oynanacak olan 5 karşılaşma ile başlıyor.

Geçtiğimiz hafta Futbol İl Temsilciliği tarafından 1 hafta ara verilen A Grubunda ligi ikinci yarısı büyük mücadeleye sahne olacak. Kalan son 9.hafta sonunda hem şampiyon olan takımlar hem de küme düşecek takımlar belli olacak.

İşte haftanın maç programı

Amarat GençliksporKayseri Yavuzspor

BüyüleyensporBaşakpınar Belediyespor

ArgıncıksporEsentepespor

YerköysporErciyes Reşadiye Gençlikspor

GüneşsporYeni Esenspor

KAYSERİ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:25

YATSI 18:47

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