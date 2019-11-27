Hacılar Erciyesspor 4 hafta sonra kazandı

Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden Hacılar Erciyesspor ligin 10.haftasında oynadığı maçta güçlü rakibi Esen Makina Belsinspor 32 yenerek galibiyet hasretine son verdi.

Ligin 10.haftasında Organize Sanayi Stadında oynanan zorlu doksan dakikada rakibi karşısında iyi bir oyun sergileyen Sarı Lacivertliler aldığı 32’lık galibiyetle ayrılmasını bildi. Son galibiyetini ligin 6.haftasında Buğdaylıspor’u 21 yenerek alan Hacılar Erciyesspor ardından oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. Esen Makina Belsinspor karşısında Hacılar Erciyesspor’u galibiyeti getiren golleri Murat Mağara (2) ve Süleyman Yasa kaydetti. Aldığı galibiyetle puanını 16’ya çıkartan Hacılar Erciyesspor zirveye yeniden ortak oldu.

SarıLacivertliler ligin 11.haftasında rakibi Kayseri Yolspor ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren Hacılar Erciyesspor'da hedef sahadan 3 puanla ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmak.

KAYSERİ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:25

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.