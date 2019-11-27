Sağlık Bakanlığı'ndan Kayseri'yi Sevindirecek Onay

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Cihaz Alımları Daire Başkanlığı'nda yapılan toplantıda, Yahyalı Devlet Hastanesi’nin cihaz ve mefruşat alımı onaylanırken, Bünyan Devlet Hastanesi'nin de ‘Tıbbi Cihaz ve Donanım Planlaması’ hakkında istişarelerde bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Cihaz Alımları Daire Başkanı Hüseyin Dalgalı’nın katıldığı toplantıya ilimizden de, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yasemin Doğan, Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nuri Çakır Yahyalı Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Yusuf Ulusan, Bünyan İdari ve Mali İşler Müdürü Fatih Arık katıldı.

Toplantı sonrası, açıklamalarda bulunan Kayseri Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, 75 yataklı Devlet Hastanesi'nin 2020 yılında hizmete açılmasını planlandıklarını bildirerek, "Bugün bakanlık yetkilileri ile bir araya geldiğimiz toplantıda %80’i tamamlanan Yahyalı Devlet Hastanesinin cihaz ve mefruşat alım işlemleri onayını alarak önemli bir adım daha attık. Hedefimiz 2019 yılında temelini attığımız 75 yataklı Yahyalı Devlet Hastanesini, 1 yıl gibi kısa sürede tamamlayarak 2020 yılı içerisinde Yahyalı halkının hizmetine sunmak. İnşallah Yahyalımızı en kısa zamanda modern sağlık tesisine kavuşturacağız. Ayrıca bugün inşaatı devam eden 75 yataklı Bünyan Devlet Hastanesi içinde çeşitli istişareler bulunarak, ‘Tıbbi Cihaz ve Donanım Planlama’ toplantısını gerçekleştirdik. Buradan sağlık tesisleri için yer göstererek, her türlü çağrımıza tereddüt etmeden yanıt veren Yahyalı Belediye Başkanı Sayın Esat Öztürk ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’a teşekkürlerimi iletiyorum.

Tabii Yahyalı ve Bünyan ilçelerimizin yanında diğer ilçelerimizdeki hastane yapım çalışmalarımız da son sürat devam ediyor. Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile ilçe hastanelerimizin yapım süreçleri hakkında Sağlık Bakanlığımı ile sürekli temas halindeyiz. Develi Devlet Hastanemiz yakın zaman içerisinde hizmete açılacak. Sarız ve Akkışla ilçelerimiz içinde planlamalarımız yaptık” İfadelerini kullandı.

KAYSERİ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:25

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.