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Talas'tan çiftçiye bir destek daha

İHA

Talas Belediyesi, kırsal mahallelerin tarımsal yönden kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla anıza direk ekim makinesini hizmete sundu. Büyükşehir Belediyesi'nden temin edilen makine ile Talas'ın Koçcağız Mahallesi'nde ilk ekim yapıldı.

Talas'tan çiftçiye bir destek daha

Talas Belediyesi, kırsal mahallelerin tarımsal yönden kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla anıza direk ekim makinesini hizmete sundu. Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilen makine ile Talas’ın Koçcağız Mahallesi’nde ilk ekim yapıldı.
Yakıttan % 80 ve maliyetten %50 kar elde etmeyi sağlayacak anıza ekim makinesinin çiftçilere teslim edildiği törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Hamdi Elcuman, “Bugün anıza ekim makinemizi, Talas Belediyemiz ile beraber Talas’ın coğrafyasına ve çiftçilerine teslim etmek için buradayız. Tarımda verimi arttırmak, çiftçimizin daha çok kazanması ve üründen daha çok kar elde etmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Anıza ekimi şu açıdan önemli; gübrenin, enerjinin ve kimyasalın azaltılarak tarımda verimliliğin arttırılması sağlanıyor. Ürünün, direkt anızın olduğu bölgeye ekilmesiyle toprağın su tutması ve anızın gübre haline gelmesi verimi artırıyor. Allah hayırlı mübarek etsin. Sayın Memduh Büyükkılıç ve Sayın Mustafa Yalçın başkanlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.
BAŞKAN YALÇIN, HER ZAMAN ÇİFTÇİNİN YANINDA
Elcuman’ın ardından konuşan Talas İlçe Tarım Müdürü Murat Ürker, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın seçildiği günden beri Talaslı çiftçilerin yanında olduğunun altına çizerek, anıza ekim makinesi temininden ve diğer desteklerinden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Ürker, bu makine sayesinde daha çok verim elde edileceğini ve kırsalda refahın artacağını da sözlerine ekledi.
Törende konuşan Koçcağız Muhtarı Mehmet Kütük de, anıza ekim makinesinin çiftçilerin hizmetine sunulmasından dolayı Başkan Büyükkılıç ve Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Bu makinenin çiftçilerimize büyük desteği olacağına inanıyoruz.” diye konuştu.
FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR
Gerçekleştirilen törenle hizmete sunulan anıza ekim makinesinin tarım açısından yararları saymakla bitmiyor. Çiftçilerin, araziyi birden fazla işlemesinden kurtaran makine aynı zamanda dekar başına yaklaşık 60 lira tasarruf sağlıyor. Erozyona karşı mücadeleye de katkı sağlayacak olan makineyle, anıza ekim yapılması sayesinde işlenmeyen topraklardaki rüzgâr ve su erozyonunun önüne geçilmiş oluyor.
Ekonomik ve zaman yönünden sağladığı faydaların yanında toprağın humus oranının korumasına katkı sağlayan anıza ekim işlemi, yetiştirilen mahsulün veriminin ve kalitesinin artmasına katkı sağlıyor. Yapılan işlem sayesinde toprağın hava almasına imkan tanınırken topraktaki suyun muhafaza edilmesi de mümkün oluyor.
Anıza ekim makinesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Talas Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne müracaat etmesi gerekiyor.

KAYSERİ

27 Kasım 2019 Çarşamba

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