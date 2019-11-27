Aydın ailesinin acı günü

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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İl Genel Meclisi'nin eski başkanı Saadettin Aydın'ın hayatını kaybeden eşi Aslı Hanım Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

Büyükşehir Yasası ile birlikte kapatılan İl Genel Meclisinin son başkanlığını yapan Saadettin Aydın’ın eşi Aslı Hanım Aydın, 56 yaşında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Dursun Büyükbaş, Kayseri Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

KAYSERİ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

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