Kayseri'de kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda 10 bin adet kaçak tütün mamulü malzemesi, 400 kilogram nargile kömürü ve 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde tütün mamulü kaçakçılığı ile mücadelenin etkinliğinin artırılması ve yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla yapılan çalışmalarda bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 bin adet kaçak tütün mamulü malzemesi, 400 kilo nargile kömürü ve 300 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda C.T. gözaltına alınırken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

KAYSERİ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

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