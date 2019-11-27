Beşiktaş-Kayserispor maçı hakemleri belli oldu Ümit Öztürk düdük çalacak

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Beşiktaşİstikbal Mobilya Kayserispor maçını Denizli Bölgesinden Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13.haftasında 02 Aralık 2019 Pazartesi günü İstanbul Vodafone Stadyumunda saat 20.00'de oynanacak olan Beşiktaşİstikbal Mobilya Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Beşiktaş İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi Erkan Engin. Beşiktaş İstikbal Mobilya Kayserispor maçının VAR Hakemi Volkan Bayarslan olurken, AVAR Hakemi ise Ceyhun Sesigüzel yapacak.

KAYSERİ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

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