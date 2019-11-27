Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- Süper Lig´de geride kalan 12 haftada topladığı 7 puanla son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 13´üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesinde teknik direktör Bülent Uygun, saha içinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Takım toplantısının ardından gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde; düz koşu ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanın ikinci bölümünde ise iki gruba ayrılarak çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Alpay Çelebi ve Levent Gülen ile kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, Paul-Georges Ntep ve Adryan Tavares antrenmanda yer almadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bülent Uygun'un futbolcularla konuşması

-Antrenmandan görüntüler

-Genel detaylar



KAYSERİ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:25

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.