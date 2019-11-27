İncesu OSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti Toplandı

İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti, Valimiz Şehmus Günaydın başkanlığında toplandı.

İncesu OSB’de düzenlenen toplantıya Vali Günaydın’ın yanı sıra, Yönetim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Vali Günaydın burada yaptığı konuşmada, İncesu OSB’de yatırım yapan ve yatırım planları bulunan Kayseri’mizin değerli sanayici ve iş adamları ile bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Ülkemizde sanayici ve iş adamları bakımından Kayseri’miz öncü bir ilimiz olduğunu ve toplantıya katılanların yaptıkları yatırım ve sağladıkları istihdamla bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağladıklarına belirtti.

Bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesiyle başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından yapılan genel değerlendirmeyle sona erdi.

KAYSERİ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

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