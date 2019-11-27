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Vali Günaydın’dan Öğrencilere Kayserispor Maçına Götürme Sözü

İHA

Vali Şehmus Günaydın, İncesu Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunan İncesu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Vali Günaydın’dan Öğrencilere Kayserispor Maçına Götürme Sözü

Vali Şehmus Günaydın, İncesu Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunan İncesu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.
Eğitime ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilere verdiği önemi her fırsatta gösteren Vali Günaydın, İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti toplantısına katılmak üzere gittiği İncesu’da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni de ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Okul ziyaretinde 9’uncu sınıfların İngilizce dersine giren Vali Günaydın, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Vali Günaydın, öğrencilerle sohbeti sırasında onları Kayserispor’un bir maçına götürme sözü verdi.
Sınıf ziyareti sonunda okulu gezen Vali Günaydın, okulun durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında okul idarecilerinde bilgiler aldı.

KAYSERİ

27 Kasım 2019 Çarşamba

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