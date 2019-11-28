Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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Kayseri'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösteren 3 yabancı uyruklu, eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Suriye uyruklu V.E., İ.K. ve A.S.'nin geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri ve Kayseri'de ikamet ettikleri belirlendi. Zanlıların yakalanması için 26 Kasım tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı ve zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda suç ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi.

KAYSERİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:00

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