Sepetçiler ilgiden memnun

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan sepetçiler, halkın kendilerine olan ilgisinden memnun.

İlçeye bağlı Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan sepetçiler; vatandaşların hasır, sepet, çanak gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Kentte bu tür ürünlerin bulunduğu fazla yer olmadığı için halkın kendilerine gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyleyen esnaf Mehmet Çelik; “34 yıldır bu işin toptancılığını yapıyorduk ancak memnun kalmadığımız için son 1 yıldır perakendeciliğini yapıyoruz. Hasır, çanak, çömlek üzerine bahçe süsleri dahil burada aradıkları her şeyi bulabilirler. Kayserili vatandaşların ilgisi gayet güzel. Çünkü Kayseri’de aradıklarını pek bulamadıkları için tek nokta burası. İlgi de güzel, bizi tatmin ediyor” ifadelerini kullandı.

Hası sepetlerin fiyatı ise 10 TL’den 200 TL’ye kadar değişiklik gösteriyor.

KAYSERİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:00

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