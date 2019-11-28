Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ'de polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Kayseri'de yaşayan Suriye uyruklu V.E., İ.K. ve A.S.'nin geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin kaldıkları evlere gece operasyon düzenledi. Operasyonda V.E., İ.K. ve A.S. yakalanarak gözaltına alınırken, evlerdeki dijital materyallere el konuldu.





KAYSERİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:25

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.