Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: “ Vatandaşa rağmen aday çıkartırsanız sonuç alamazsınız “ “Emir kipi ile iş yapmıyoruz” “ Vatandaş dirayetli il başkanı istiyor” “Gelecekle ilgili şahsi hiçbir beklentim yok ” “ Kayseri'nin öncelikli ihtiyacı YHT ” “ Poşet, patates ve soğan oylarımızı etkiledi“

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu İl Başkanlığı ve il teşkilatı olarak emir kipi ile iş yapmadıklarını belirterek, il teşkilatı olarak istişareye önem verdiklerini söyledi.

Ak Parti il başkanı Şaban Çopuroğlu katıldığı bir tv programında yapılan yerel seçimlerden Kayseri’nin sorunlarına kadar bir çok konuda konuştu.

"Yapılan belediye seçimleri sırasında Belediye Meclis Üyelikleri ile ilgili olarak partimizin tüm organları ile istişarede bulunduk. Bu istişarelerde hiyerarşiye bakmaksızın her kesime ulaşmaya çalıştık. Sahada bulunan talepleri de listeye yansıtınca da bir bereket çıktı. Bunda kırılan olmuş olabilir. Ancak vatandaşın istediği doğrultusunda bir liste oluşturduk. Kimin artısı fazla ise listemize o isimleri yerleştirdik. Vatandaşa rağmen bir adayla yola devam etmek isterseniz sonuç olumsuz çıkıyor” diyerek, İncesu ilçesinde 800 seçmenin 400’ünün oyunu alabildiklerinde belediyeyi alabileceklerinin altını çizen İl Başkanı Çopuroğlu “Riskli olan ilçelerin arasında İncesu ‘da var idi. İncesu ilçesini özelinde masaya yatırdığımızda hesap ettiğimiz ama atladığımız bir şey oldu. O da bizim gösterdiğimiz Zekeriya Karayol başkanın 4. Döneminin olması sebebiyle vatandaşın değiştirin talebini dikkate almamız gerekirmiş. Başka bir aday ile İncesu’da seçime girsek kesin alırmışız. Ama seçim bitti. İncesu ilçesini ziyaret de ediyoruz. Biz bizim 17 belediyemiz var diyoruz. Kimseyi ötekileştirmiyoruz. Ama Zekeriya Karayol başkan 3 dönem hizmet verdi. Kendisi ile elbette görüşüyoruz. Ancak vatandaşın tepkisi sert oldu “dedi.

Yerel seçimlerde yaklaşık 600 civarında belediye meclis üyesi adayı aldıklarını söyleyen Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopurığlu bu müracaatlardan 150 belediye meclis üyesi seçtiklerini söyledi. Çopuroğlu “Bu arkadaşlarımızın içerisinde daha önceden siyasetin içerisinde olan partimize hizmet etmiş olan toplumda karşılığı olan insanları açıkçası seçilebilecek yerlerden listemize yerleştirdik. Bunu derken de teşkilatımıza güvendiği için tüm parti teşkilatımıza, belediye başkanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz bizlere destek verdikleri için. Kimse bize engel olmadı. Bize yaptığımız liste ile ilgili olarak karşı çıkan olmadı. Karşı çıkan da olsa bizim tarzımıza çok da uygun değil. Çünkü biz taahhütle emir kipi ile iş yapmayız. Anılan dönemde bizim listeye yazdığımız bir isim vardı. O arkadaşımız bizi bir yerden arattırdı. Bizde üstünü çizdik. Vatandaşın talebi il başkanının dirayetli olması yönünde. Vatandaşı dinlediğimiz çok büyük faydasını gördük" ifadesinde bulundu.

2020 yılı içerisinde yapılacak olan il kongresinde aday olup olmayacağı yönündeki soruya ilişkin de konuşan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, bugüne kadar kendisinin bir yere aday olmadığını belirterek “ Bu kez de aday olmam. Ben bir şey talep etmem. Benim şu andaki vazifem 16 ilçemizin seçim ve kongrelerini yapıp ortaya çıkarmak. Ondan sonra ki iş ise sayın Cumhurbaşkanımızın bileceği bir iş. Benim bileceğim bir iş değil. Hiçbir beklentim yok. Bugün iktidar partisinin il başkan olmak elbette gurur verici. Bugün bu görevi benden çok daha iyi yapacak olan arkadaşlar elbette var. Kayserimiz tıpkı Türkiye gibi mayası temiz insanlardan oluşan bir şehir. Bu memlekette ben giderim arkası tufan gibi bir şey olmaz. Bu iş nasip işi. Benim anlayışıma göre bir yere talip olunmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız derse ki sen il başkanısın. Biz o zaman çıkar talip oluruz. Bunun dışında bir yere talipli olmam” dedi.

İttifak olarak girilen seçimde başarı sağladıklarına değinen Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu bir başarı veya başarısızlığın sorumlusunun il başkanı ve il teşkilatı olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde Adalet ve Kalkınma Partisinin oy düşüşünü de değerlendiren İl Başkanı Çopuroğlu “ Türkiye geneli bir siyaset var. Oy düşme hadisesini değerlendirme konusunda en önemli faktörlerden birisini alış verişlerdeki poşet konusu. Marketlerde verilen 25 kuruşluk poşet bir tepki oluşturdu. İnsanlar 100 liralık alışveriş yapıyorlar. Kasiyerin orada “poşet istermisiniz” sorusuna insanlar 25 kuruş değil büyük bir rakam algısı oluşuyor. Şimdiye kadar para vermediğim poşete insanlar şimdi para istiyor. Ama işin doğru şu. Bu ülke bizim. Poşet kullanımında yüzde 70 oranında bir azalma meydana geldi. Çocuklarımıza bırakacağımız ülkeyi temmuz bırakabilmenin büyük bir adımı atılmış oldu" dedi.

Seçim döneminde patates ve soğan fiyatlarında ki artışların da sahada etkisini gördüklerine değinen İl Başkanı Çopuroğlu “Seçimlerin ardından elbette sahada olmayı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yeşilhisar ilçesindeydik. Orada bu kez dediler ki patates bu yıl zarar ediyor. Geçtiğimiz yıl kg fiyatı 10 lirayı bulan patates şimdilerde 70 kuruşa satılamıyor. Patates, soğan ve poşet ciddi manada geçtiğimiz yıl karşımıza çıktı “dedi.

Kayseri’nin sorunlarına da değinen Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ilk beş sorunun arasında hızlı tren konusunun olduğunu belirterek “ YerköyKayseri arasına yapılacak olan Yüksek Hızlı Tren projesi yaklaşık olarak 140 km. Büyük bir yatırım. Belsin ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi arasındaki tramvay hattı. Yine raylı sistem güzergahı olan Hulusi Akar Bulvarı üzerinde çalışacak olan raylı sistem hattı. Millet bahçesi konusunda Çevre Şehircilik Bakanlığının ödeneği ile yapılabilmesi ve şehir için olmaz ise olmaz olan Havaalanı projesi gibi hızlı çözülmesi gereken sorun ve hizmetlerimiz var. Bunlar üzerinde ağırlıklı olarak çalışıyoruz” dedi.

KAYSERİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:00

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