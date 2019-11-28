Litvanya'dan gelen kursiyerler, Kocasinan Akademi'ye hayran kaldı

Erasmus+ programından yararlanarak, Litvanya’dan Kayseri’ye gelen 7 yetişkin kursiyer, Kocasinan Akademi’nin vermiş olduğu çeşitli kurslara katıldı. Kocasinan Akademi Tesislerinde verilen eğitimlerin amacına ulaştığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kaliteli eğitim kadrosu ve özverili çalışmaların neticesinde Türkiye’nin değerlerini öğrenen kursiyerler, misafirperver şehir Kayseri’nin birçok güzelliğini kendi ülkelerinde aktaracaklarını söyledi.

Erasmus + Mesleki Eğitim Projesi kapsamında Litvanya Kedania şehrinden 7 yetişkin kursiyer, Kocasinan Akademi Yakut Tesis’inde tekstil ve el sanatları alanında işbaşı eğitim ve uygulama eğitimi alıyor. Gulnana Baltzüniene (48), Dovile Pavılonıene (39), Zıvıle Medzevıcıene (46) ve Alma Valonıene (70) el işi eğitiminde özellikle Anadolu motifleriyle bezeli boyunluk atkı yaparak, hünerlerini sergiledi.

Kocasinan Akademi Tesisleri ile en büyük yatırımı eğitime yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Tesislerinde verilen eğitimlerin amacına ulaştığını ifade ederek, “Kaliteli eğitim kadromuz ve özverili çalışmalarımız kadar, kursiyerlerimizin azmi sayesinde büyük başarılara imza atıyoruz. Kocasinan Akademi’de 7’den 70’e herkese hizmet veriyoruz. Bu doğrultuda Erasmus programı sayesinde şehrimize gelen Litvanyalı kursiyerlere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duydum. Sınırlarımızın uzak olmasına rağmen gönül coğrafyamızı yakın ettiler. Ülkelerine döndüklerinde şehrimizden aldıkları eğitim ve kültürel değerlerimizi öğrenmiş olmaları bizleri memnun etmektedir. Sevginin, barışın, huzurun ve hoşgörünün birlikte yaşandığı şehrimiz ve ülkemizin değerlerini hayatlarında yer edinmelerini temenni ediyorum. Bu vesileyle misafirperver şehri Kayseri’mizin ve Türkiye’mizin değerini ve Türk Milletinin gururunu artırmak için çalışmalarımız ve gayretlerimiz hep devam edecektir. ” diye konuştu.

Litvanya’da el sanatları öğrencisi olan Dovile Pavılonıene (39) Kayseri’nin misafirperverliğini çok sevdiklerini vurgulayarak “Kayseri’nin el sanatları ve Anadolu el sanatlarıyla ilgili bilgi edinmek için Kocasinan Akademi’de eğitim alıyoruz. Litvanya’da da el sanatları var ama motif zenginliği açısından buradakilerden farklılık oluşturmaktadır. Türkiye ve Kayseri’de bulunmaktan çok mutluyuz ve memnunuz. Buranın insanları çok misafirperverler. Özellikle Kocasinan Akademi’nin imkanları çok güzel ve burada olmaktan keyif aldık.” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:00

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