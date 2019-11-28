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Melikgazi İlçesinde Sorumluluk Alan Huzur Toplantısı Düzenlendi

İHA

Melikgazi İlçesinde Sorumluluk Alan Huzur Toplantısı Düzenlendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve İldem Polis Merkezi Amirliği koordinesinde huzur toplantısı düzenlendi.
Güvenlik hizmetlerine toplumun katılım ve desteğini alarak farkındalık oluşturmak, güvenlik ve asayiş konularında vatandaşları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla Melikgazi İlçesinde 2019 yılı 7. Sorumluluk Alan Huzur Toplantısı düzenlendi
Genç Kaymek Toplantı Salonunda İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Coşkun başkanlığında düzenlenen toplantıya; İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birim görevlileri, kurum ve kuruluş temsilcileri, mahalle muhtarları, esnaflar, site apartman görevlileri ve mahalle sakinlerinden oluşan 130 vatandaş katıldı.
Toplantıya katılan kurum ve kuruluş temsilcileri ve katılımcılara genel güvenlik, asayiş konuları, yaya ve trafik güvenliği, göçmen konusu ve diğer asayişe yönelik konular hakkında sunumlar yapıldı.

KAYSERİ

28 Kasım 2019 Perşembe

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