İsmail Emrah Karayel, AP üyeleri ile görüştü

TürkiyeAB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı, Kayseri Milletvekili Sayın İsmail Emrah Karayel, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu üyeleri ile görüştü.

TürkiyeAB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı, Kayseri Milletvekili Sayın İsmail Emrah Karayel ve AB Uyum Komisyonu Başkanı, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Kasım Gülpınar 2627 Kasım 2019 tarihlerinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurul çalışmalarını izlemek ve Avrupa Parlamentosu üyeleri ile temaslarda bulunmak üzere Strazburg’u ziyaret etti.

Avrupa Parlamentosundaki İspanya, Bulgaristan, Belçika, Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, Litvanya, Çekya, Fransa, Estonya, Hırvatistan, Lüksemburg, Avusturya, Romanya parlamenterleri ile görüşmelerinde başta TürkiyeAB ilişkileri olmak üzere ülkemizin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı, yargı reformu paketi ve TBMM çalışmaları gibi konuları ele aldı.

KAYSERİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:00

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