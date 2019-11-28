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Şehit çocuklarının ve gazilerin düğünü ücretsiz yapılacak Yılmaz Üçkan: “Bize bırakılan emanetlere ...

İHA

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi ile bir otel arasında imzalanan protokol kapsamında şehit yakınlarının ve gazilerin düğünleri ücretsiz olarak yapılacak.

Şehit çocuklarının ve gazilerin düğünü ücretsiz yapılacak Yılmaz Üçkan: “Bize bırakılan emanetlere sahip çıkmamız gerekiyor”

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi ile bir otel arasında imzalanan protokol kapsamında şehit yakınlarının ve gazilerin düğünleri ücretsiz olarak yapılacak.
Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi ile City One otel arasında imzalanan protokol ile şehit yakınlarının ve gazilerin düğünleri ücretsiz olarak otelde yapılacak. Şube binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, “Bugün ülkemiz yine acı bir haber ile güne uyandı. 4 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Bu ülke var olduğu sürece şehitlerimiz ve gazilerimiz var olacak. Ülkemizin de özgürlüğü, bağımsızlığı ve hür olması bizi her zaman mutlu ediyor. Biz vatanımız, bayrağımız ve ezanımız söz konusuysa tabi ki şehit olacağız, tabi ki gazi olacağız. Burada önemli olan her zaman ifade ettiğimiz gibi onların bize bıraktığı emanetlere sahip çıkmak. Çok şükür bu konuda da millet ve devlet olarak özel sektörler olarak bunu yüreğimizde hissediyoruz. Bu yüreğimizdeki hissi ailelerimizin yanında olarak onlara bunu aktarmaya çalışıyoruz. Bugün de anlamlı bir günün ortamını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Otel yöneticisi Taha Fedai de, “Biz burada rahat bir şekilde oturabiliyorsak, rahat bir şekilde mesleğimizi sürdürebiliyorsak bu şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Biz elimizden geldiğince onların yüreklerine dokunmak için bir nebzede olsa böyle bir yola giriştik. İnşallah bu yaptığımız protokol diğer insanlara da örnek olur. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmamamız gerekir” dedi.

KAYSERİ

28 Kasım 2019 Perşembe

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