Husumetlilerine pompalı ile ateş etti, kazayla 2 avukatı yaraladı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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KAYSERİ'de Ö.A., aralarında husumet bulunan 10 kişilik gruba adliyenin yanında pompalı tüfekle ateş açtı. Gruptakiler kaçarak kurtulurken, saçmaların isabet ettiği 2 avukat hafif yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kayseri Adalet Sarayı yakınında meydana geldi. Ö.A. adlı kişi, daha önce aralarında husumet bulunan 10 kişilik gruba, adliyenin yanına araçla gelip, pompalı tüfekle ateş açtı. Gruptakiler, Ö.A.'yı elinde tüfekle görünce kaçarak kurtulurken, saçmalar yolda yürüyen avukatlar Tuğba Özdemir ve Erhan Bulut'un ayaklarına isabet etti. Hafif yaralanan avukatlar, kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne giderek, tedaviye alındı. Ö.A., olayın ardından tüfeği çöp konteynerine atarak kaçtı. Polis, Ö.A.'yı kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KAYSERİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:00

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