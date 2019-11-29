İl Disiplin Kurulu cezaları açıkladı Sinan Çevirme’ye 75 gün hak mahrumiyeti verildi

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Sağlıkspor yönetici Sinan Çevirme’nin cezası belli oldu.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de ligin 11.haftasında Develi İlçe Stadın’da oynanan Develispor ile Kayseri Sağlıkspor maçında hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderilen Sağlıkspor yönetici Sinan Çevirme’ye Kayseri İl Disiplin Kurulu tarafından 75 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Kayseri İl Disiplin Kurulu yapılan açıklamada, “24.11.2019 tarihinde oynanan DevelisporSağlıkspor futbol müsabakasında Sağlıkspor’dan 1264 lisans nolu Sinan Çevirme’ye Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 41/1b, 98 maddeleri gereğince (75) gün hak mahrumiyeti cezası verilmiş” denildi.

KAYSERİ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

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