Euro Cup Women C Grubu A3 Umea Basket: 80 - Bellona Kayseri Basketbol: 83

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FIBA Euro Cup Women C Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta A3 Umea Basket’i 3 sayı farkla 8380 mağlup ederek galibiyetle döndü. SarıKırmızılılar aldığı bu galibiyetle C Grubunda üçüncü galibiyeti aldı ve gruptan çıkma umudunu son maça taşıdı.

Stat: Umea Energi Arena

Hakemler: Webb Kate xx, Tukıss Einars xx, Kowalskı Karol xx

A3 Umea Basket: Tiffany Brown xxx (23), Sofia Pelander xx (12), Lajahna Odessa Drummer xx (11), Alyssa Lawrence xx (11), Tamara Radocaj xx (10), Elme Hansson x (7), Danielle Elvbo x (6), Frida Modig x

Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke xxx (23), Shacobia Barbee xxx (20), Luca Ivankovic xxx (12), Ann Wauters xxx (12), Kübra Siyahdemir xx (8), Ayşegül Günay xx (4), Beril Albayrak xx (4), Klaudia Perisa x, Gizem Sezer x

Periyotlar:

1.Periyot: 2017 (A3 Umea Basket)

2.Periyot: 3545 (Bellona Kayseri Basketbol)

3.Periyot: 5959 (Berabere)

KAYSERİ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:25

YATSI 18:46

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