Develispor 3 puana endeksli

Develispor ligin 11. haftasında yarın deplasmanda Kocasinan Ülküspor ile karşı karşıya gelecek.

Kayseri Süper Amatör Küme’de liderlik koltuğunda oturan Develispor yarın oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Ligde geride kalan 10. hafta sonunda liderliği kimseye bırakmayan hem iç sahada hem de deplasman oynadığı futbolla dikkat çeken Develispor sezon sonu şampiyonluğa inanıyor. 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Develispor yarın ki maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Tam 7 haftadır kaybetmeyen Siyah Beyazlılarda keyifler ve moraller yerinde. Kocasinan Ülküspor maçı öncesi Develispor’da eksik bulunmuyor.

Yarın Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynanacak olan Kocasinan Ülküspor ile Develispor maçı saat 12.00’de başlayacak.

KAYSERİ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:25

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.