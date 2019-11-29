Kayseri Amatör kümenin taklacısı Furkan gol krallığına koşuyor

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Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor'un golcüsü Mehmet Furkan Ağca taklacı oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor forması giyen Mehmet Furkan Ağca attığı goller sonrası yaşadığı gol sevinci ile dikkat çekiyor.

Sezon başında Özvatan Gençlikspor’dan Develispor’a transfer olan ve ligde geride kalan 10 haftada 11 gole imza koyan Mehmet Furkan Ağca, her gol sonrasında taklalar atarak tribüne gidiyor.

Kaydettiği goller sonrasında 23 kez takla atarak sevincini klasikleştiren Mehmet Furkan Ağca, taraftarların "Taklacı Furkan" diye seslendiği isim haline geldi.

KAYSERİ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

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