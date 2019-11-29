Develi'de silahlı kavga: 1 yaralı

Develi ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Şahmelik mahallesinde meydana gelen olayda da Erol G. ile husumetlileri arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan tartışmada Erol G. husumetlileri tarafından pompalı silahla vuruldu. Yaralanan Erol G. ambulans ile Develi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, Erol G.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldığını bildirdi.
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29 Kasım 2019 Cuma
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