Develi'de silahlı kavga: 1 yaralı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Develi ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Şahmelik mahallesinde meydana gelen olayda da Erol G. ile husumetlileri arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan tartışmada Erol G. husumetlileri tarafından pompalı silahla vuruldu. Yaralanan Erol G. ambulans ile Develi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, Erol G.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

KAYSERİ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

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