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Vali Günaydın: “ Daire müdürleri muhtarları mahallelerinde ziyaret etmeli”

İHA

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantı da ilçede görev yapan daire müdürlerine muhtarları mahallelerinde ziyaret etmeleri talimatı verdi.

Vali Günaydın: “ Daire müdürleri muhtarları mahallelerinde ziyaret etmeli”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantı da ilçede görev yapan daire müdürlerine muhtarları mahallelerinde ziyaret etmeleri talimatı verdi.
Muhtarların talep ve sorunlarına hızla çözüm üretmek amacıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Salonunda düzenlenen toplantıya katılan Vali Günaydın, burada muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Vali Günaydın toplantının açılışında yaptığı konuşmada, muhtar toplantılarını çok önemsediklerini ifade ederek, muhtarların mahallelerde kendilerinin en büyük destekçileri olduklarını belirtti. Konuşmasının devamında muhtarlara telefon numarasını veren Vali Günaydın, muhtarlara sorunları oldukları zaman kendisini her zaman arayabileceklerini söyledi.
İlçelerde görev yapan daire müdürlerine muhtarlarla devamlı iletişim halinde olmaları talimatını veren Vali Günaydın, “ İlçelerimizdeki daire müdürleri, muhtarlarımızla devamlı iletişim halinde olmalı. Muhtarlarımızı gidip yerlerinde ziyaret etmeliler. Sorunları yerinde görüp, dinleyip ona göre çözüm üretmeliyiz” diye konuştu.
Konuşmanın ardından muhtarların sorunlarını tek tek dinleyen Vali Günaydın, sorunları not alarak çözüm noktasında gerekeni yapacaklarını söyledi.
Toplantı, muhtarların mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletmesi ile sona erdi.

KAYSERİ

29 Kasım 2019 Cuma

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