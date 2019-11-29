Kayseri'de borç- alacak kavgası: 1 yaralı

KAYSERİ'de, bir akaryakıt istasyonunda borçalacak nedeniyle çıkan kavgada Osman R., bacağından bıçaklanarak yaralandı. Osman R. hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında, merkez Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Osman R. akaryakıt istasyonunda borçalacak nedeniyle Esen E. ve Tolga A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Esen E. ve Tolga A. bıçakla Osman R'nin 38 ABT 404 plakalı otomobilinin sağ arka lastiğini kesti. Ardından Osman R.'yı bacağından bıçakla yaraladı. Osman R. kanlar içinde yığılırken, şüpheliler kaçtı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Osman R., Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, Esen E. ve Tolga A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.



KAYSERİ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:25

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.