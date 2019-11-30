Hırsızlık yapan kuzenler yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 2 kuzen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barsama ve Sarımsaklı mahallelerinde evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Yaşanan hırsızlık olaylarını Baran E. ile amcasının kızı Nazan E.'nin yaptığını tespit eden ekipler, operasyonla şahısları yakaladı. Ayrıca, operasyonda ele geçirilen hırsızlık malzemelerine de el konuldu.

İşlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Baran E. ve Nazan E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

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