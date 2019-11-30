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KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci: “Sanayicimiz ve ticaret yaptığımız alanlar olmazsa Afrika’da geri ...

İHA

Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) Kasım ayı Meclis Toplantısı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci: “Sanayicimiz ve ticaret yaptığımız alanlar olmazsa Afrika’da geri kalmış, yıllık 300 dolarla geçinen insanlara döneriz” Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Kayseri’nin bütün sektörlerde gelişmesi için gücümüzün yettiği kadar katkı ve destek vermeye çalışıyoruz”

Kayseri Sanayi Odası’nın (KAYSO) Kasım ayı Meclis Toplantısı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın katılımı ile gerçekleştirildi.
KAYSO’da düzenlenen meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, “2018 yılında ekonomimize yapılan operasyonların üzerinden yaklaşık 15 ay gibi bir süreç geçti. Bu süreçte her ne kadar istediğimiz bir iyileşme olmasa da gördüğümüz kadarıyla 2019’un sonlarına doğru bir takım parametrelerimizde iyiye doğru gelişmeler olduğunu da müşahede etmek istiyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle yeterli bir düzeye geldik mi diye bir soru sorulursa, böyle bir seviyeye henüz gelmediğimiz kesindir. Uluslararası derecelendirme kuruluşları, IMF, Dünya Bankası gibi değerlendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisinin 2019 yılı içerisinde yüzde 3 gibi küçüleceği tahmin edilirken, sevindirici olarak son çeyrekte pozitif bir büyüme ile 2019 yılını 0 ya da 0’ın üzerinde bir rakamla kapatacağımız kesinleşmiş gibi gözüküyor. İnşallah 2020 yılının dengelenmenin iyi olacağı, tüketim harcamalarının arttığı, piyasanın canlanacağı, dolayısıyla istihdama ve yatırıma yönelik bir yıl olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

“Sanayicimiz ve ticaret yaptığımız alanlar olmazsa Afrika’da geri kalmış, yıllık 300 dolarla geçinen insanlara döneriz”
Toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, “Çalışan insanın hakkını vermek herkesin boynunu borcudur. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada hesap vereceği konu. Bugün sanayicimiz olmazsa, ticaret yaptığımız alanlar olmazsa Afrika’da geri kalmış, yıllık 300 dolarla geçinen insanlara döneriz. İyi ki burada ticaretimiz var, sanayimiz var, üretim kabiliyetimiz var. 2008 krizinde sadece turizm ve hizmet satışına odaklı ülkelerin nasıl sallandığını biliyoruz. Bir şekilde turist gelmediğinde yapılan bütün yatırımlar işlemez hale geliyor ve ciddi bir şekilde işsizlik söz konusu. Onun için bizim olmazsa olmazımız üretim ve yüksek teknolojiye dayalı üretim. Biz bunları söylemeye devam etmek zorundayız. Bu ülkenin başka da şansı olmadığına inanıyorum. Eğer bugün biz Güneydoğu’da ve sınır dışı operasyon yapabiliyorsak, bunda üretimin gücünü unutmamamız lazım. Biz bir şeyler üretebildiğimiz için bugün orada Allah’ın izniyle hareket yapabiliyoruz ve hakkımızı savunabiliyoruz. Yoksa siz hiçbir şey yapamıyor olsaydınız, bugün sınır dışında operasyon yapabilmek hayal olurdu. Allah daha iyi işler yapmayı nasip etsin” diye konuştu.

“Kayseri’nin bütün sektörlerde gelişmesi için gücümüzün yettiği kadar katkı ve destek vermeye çalışıyoruz”
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, her zaman sanayiciyi desteklediklerini dile getirerek, “Sanayicimizi her zaman destekleme adına ne gerekirse yapmaya karar verdik ve bunun içinde telefonumuzu da vermiştik. Eğer biz takım oyunuyla bu işi götürürsek elbette önümüze çıkan bir takım sıkıntıları aşabiliriz diye düşünüyorum. Birkaç gündür basından takip ediyoruz. Ekonomimizle ilgili, üretimimizle ilgili son derece güzel ve sevindirici haberler alıyoruz. Bizlerde Kayseri’mizden ülkemizin ortaya koyduğu performansa katkı vermeye devam edeceğiz. Kayseri yıllar boyunca bu misyonunu ve görevini büyük bir başarı ile yerine getirmiş, ülkemizin ekonomisine gerek ihracat gerek üretim gerekse istihdam anlamında çok değerli katkılar vermiş bir il. Biz ilimizin sanayi ile birlikte bütün sektörlerde gelişmesi için elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar katkı ve destek vermeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonrada vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

KAYSERİ

30 Kasım 2019 Cumartesi

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